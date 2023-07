iPhone 15: come sarà? Plus, Pro e Ultra: tutto quel che sappiamo finora su caratteristiche, uscita e prezzo

Di seguito potete trovare tutto quel che sappaiamo finora: tenete presente che si tratta di informazioni che vengono da rumor , leak e indiscrezioni, ma che ormai sono sufficienti per farsi un'idea su come saranno fatti, incluse caratteristiche tecniche, design, uscita e prezzo.

iPhone 15 è il nome generico con cui parliamo dei nuovi iPhone del 2023: come già visto negli ultimi anni, non si parla di un singolo dispositivo, bensì di una famiglia di smartphone, composta da quattro modelli: iPhone 15 , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (o iPhone 15 Pro Max).

Indice

Nuovo iPhone 15: versioni Plus, Pro e Ultra

Anche quest'anno Apple non presenterà un solo modello, bensì quattro: secondo le ultime indiscrezioni, i nomi potrebbero essere iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra (o iPhone 15 Pro Max).

Il cambio di nome servirebbe anche per distinguerlo meglio dalla variante Pro: a differenza del passato, dove le uniche differenze tra i due modelli Pro erano le dimensioni di display e batteria, iPhone 15 Ultra avrà caratteristiche uniche , non presenti sul Pro più piccolo, come ad esempio lo zoom periscopico (si parla di uno zoom ottico fino a 6x ).

A scanso di equivoci, non ci sarà alcuna variante mini di iPhone 15: l'ultimo iPhone di dimensioni ridotte è stato iPhone 13 mini e, per via dello scarso successo in termini di vendite , Apple ha eliminato dai propri piani le versioni mini.

Come sarà: caratteristiche tecniche e design

In termini di caratteristiche tecniche, troveremo una netta suddivisione tra i due modelli base (iPhone 15 e iPhone 15 Plus) e i due modelli pro (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra): probabilmente i primi due avranno chip Apple A16 Bionic e 16 GB di RAM LPDDR5 (ossia la stessa configurazione dei Pro dell'anno scorso), mentre iPhone 15 Pro e Ultra avranno hardware più avanzato.

La più importante novità in termini di schermo è la definitiva scomparsa del notch : tutti i nuovi iPhone 15 avranno la Dynamic Island , ossia quel foro oblungo, che ospita fotocamera frontale e sensori per il Face ID e che si "adatta" via software per mostrare notifiche e altre interazioni sul display, in maniera simile a un pannello delle notifiche adattivo.

Non dovrebbero cambiare le dimensioni : display da 6,1" per iPhone 15 e iPhone 15 Pro, e da 6,7" per iPhone 15 Plus e iPhone 15 Ultra. Tuttavia, quest'ultimo potrebbe avere cornici del display molto più sottili , al punto da battere l'attuale record mondiale: ad oggi, le cornici più sottili in assoluto sono quelle di Xiaomi 13 (1,81 mm) ma, secondo un rumor, iPhone Ultra potrebbe avere cornici di solo 1,55 mm.

Al netto della Dynamic Island, però, i due modelli più avanzati (iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra) avranno pannello LTPO , con tecnologia ProMotion (e refresh rate adattivo da 1Hz a 120 Hz) e Always On .

A parte questo, non ci sono molte altre informazioni sulle specifiche, ma dai più recenti CAD di iPhone 15 sembra che sul modello Ultra le fotocamere siano leggermente più pronunciate rispetto ai modelli precedenti, il che suggerisce un cambiamento in termini hardware, probabilmente lo zoom periscopico .

Tuttavia, sembra confermato che i nuovi iPhone 15 e iPhone 15 Plus (i due modelli "base") faranno un salto da gigante in termini di fotocamera, passando dai 12 megapixel attuali a ben 48 megapixel , la stessa dotazione degli attuali iPhone 14 Pro.

La presenza di uno zoom periscopico sarà una novità assoluta per gli smartphone Apple, ossia lo zoom periscopico . Questa tecnologia, che prevede una lente interna che può muoversi per eseguire uno zoom variabile, è già stata adottata da altri produttori su smartphone Android, ma debutterà per la prima volta anche su iPhone.

Gli iPhone 15 saranno i primi smartphone Apple ad adottare il connettore USB-C , invece del vecchio Lightning. Questo cambiamento era atteso da tempo: Apple è già passata alle porte USB di tipo C su MacBook e iPad, ma sembrava restia al cambiamento per gli iPhone.

Infine, secondo un recente rumor, Apple lancerà un nuovo programma Made for iPhone per il nuovo connettore USB-C e solo gli accessori certificati potranno supportare le velocità massime di USB-C in termini di velocità di trasferimento dati e ricarica.

Secondo Ming-Chi Kuo, analista di TF International Securities famoso per la sua affidabilità quando si parla di futuri prodotti Apple, la società potrebbe però differenziare le porte USB-C , impiegando connettori più veloci e performanti per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra . In particolare, solo questi ultimi implementeranno le porte USB-C 3.2 (che garantiscono maggiore velocità di ricarica), mentre iPhone 15 e iPhone 15 Plus avranno porte USB-C 2.0, più lente.

Inoltre, in termini di ricarica, potrebbero esserci novità anche per la ricarica wireless : per i modelli attuali, infatti, Apple consente la ricarica wireless a 15W solo con i caricabatterie certificati MagSafe, mentre con i caricabatterie wireless generici la ricarica si ferma a 5W o 7,5W.

Una novità interessante, confermata dai più recenti CAD e dalle prime cover , riguarda i pulsanti: con i due iPhone 15 Pro e Ultra, infatti, diremo addio allo switch per mettere il telefono in silenzioso, che sarà sostituito da un nuovo pulsante, che potrebbe chiamarsi Action button.

A proposito dei tasti, un rumor di diversi mesi fa ipotizzava che iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra potessero avere nuovi tasti capacitivi , in grado di simulare la pressione tramite un feedback aptico (vibrazione), in modo analogo al tasto Home su iPhone 7, 8 e SE 2.

iPhone 15 sarà solo eSIM?

Un questione importante riguarda la possibilità che i nuovi smartphone della mela possano utilizzare solo eSIM: Apple ha già rimosso il supporto alle SIM fisiche negli Stati Uniti con iPhone 14, e sembra che la stessa sorte possa toccare adesso anche all'Europa.

Il sito francese MacGeneration, infatti, sostiene che una fonte affidabile abbia riferito che i nuovi iPhone 15 non avranno il carrellino per la SIM fisica in Francia. Se questa informazione fosse confermata, possiamo immaginare che lo stesso avverrà anche in Italia, in quanto Apple ha sempre considerato l'Europa come un mercato unico e non ha mai differenziato l'hardware dei propri dispositivi per diversi paesi europei.

Inoltre, in occasione del lancio di Iliad business, il CEO dell'azienda Benedetto Levi ha esplicitamene citato iPhone 15 come ragione per accelerare il passo sulle eSIM.