iPhone 16 ufficiali: gli iPhone più intelligenti di sempre scattano come una fotocamera

Durante l'evento Glowtime in diretta dallo Steve Jobs Theater, Apple ha appena svelato i nuovi smartphone della linea iPhone 16 : anche quest'anno parliamo di quattro modelli, chiamati iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 e iPhone 16 Plus: caratteristiche tecniche e novità

Si tratta di nuovi chip della serie Apple Silicon, realizzati con processo costruttivo a 3 nm: hanno una CPU a 6 core (con 2 performance core e 4 efficiency core) e una GPU a 5 core, oltre che un nuovo Neural Engine appositamente pensato per elaborare in locale le operazioni di Intelligenza artificiale. Inoltre, il nuovo chip supporta le connessioni Wi-Fi 7 .

iPhone 16 e iPhone 16 Plus sono i due modelli "base" della nuova serie di smartphone, caratterizzata dai processori della linea Apple A18 , appositamente pensati per massimizzare le performance di Apple Intelligence .

Come sempre, i due iPhone 16 e 16 Plus sono praticamente identici tra loro per caratteristiche e si distinguono per le dimensioni del display: iPhone 16 ha uno schermo da 6,1", mentre iPhone 16 Plus ha uno schermo da 6,7".

Entrambi i modelli sono dotati di un rivestimento protettivo col nuovo Ceramic Shield e hanno luminosità fino a 2.000 nits.

Da un punto di vista estetico si distinguono subito dai precedenti modelli per la posizione delle fotocamere, allineate in verticale, invece che in diagonale.

Fotografia

Il sensore principale da 48 megapixel è lo stesso dei precedenti iPhone 15, ma c'è un nuovo sensore ultra-grandangolare da 12 megapixel con apertura f/2.2. Combinando le informazioni ottenute dai due sensori, iPhone 16 simula anche uno zoom 2x (grazie a un crop delle foto) e ha anche la modalità Macro, per scatti ravvicinati.