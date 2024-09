Dopo quattro giorni dall'annuncio, da oggi si inizia con i preordini dei nuovi iPhone 16: tutti i nuovi modelli, inclusi iPhone 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max potranno essere ordinati a partire dalle ore 14:00, con spedizioni e disponibilità nei negozi dal 20 settembre.

Per quel che riguarda i modelli base, iPhone 16 e iPhone 16 Plus, le più grandi differenze rispetto la generazione precedente sono il nuovo tasto Azione, il pulsante capacitivo Controllo Fotocamere e, ovviamente, tutto l'hardware adatto a supportare le nuove funzionalità di Apple Intelligence (che però al momento non sono disponibili in Italia, e probabilmente non arriveranno presto). Per i modelli Pro, invece, le differenze principali sono i display leggermente più grandi, il Controllo Fotocamera e lo zoom 5X ora disponibile anche sul modello 16 Pro (e non solo su Pro Max). Per conoscere in dettaglio tutte le differenze tra la generazione precedente e i nuovi iPhone 16, vi rimandiamo a questo nostro articolo dedicato.

Dove comprare

Prima di cambiare iPhone...