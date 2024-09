In questo articolo mettiamo quindi a confronto iPhone 16 e iPhone 15 (con i rispettivi modelli Plus, Pro e Pro Max), per evidenziare quali sono le differenze e quale acquistare.

I nuovi iPhone 16 sono ormai realtà: la famiglia di nuovi smartphone della mela è stata presentata lunedì 9 settembre e iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro e 16 Pro Max saranno disponibili per l'acquisto dal 20 settembre con prezzi a partire da 979€ . Ma prima di acquistare un nuovo modello è legittimo chiedersi quale sia il miglior iPhone in commercio e, soprattutto, cosa cambia tra iPhone 16 e iPhone 15. Ha davvero senso acquistare i nuovi iPhone, oppure ci si può accontentare della generazione precedente?

iPhone 16 vs iPhone 15

In questo primo confronto intendiamo anche i rispettivi modelli Plus (iPhone 16 Plus vs iPhone 15 Plus), dato che sia per la generazione attuale che la precedente l'unica differenza tra il modello base e il modello Plus è la dimensione dello schermo e la batteria (più grandi sui Plus).

Design e display

Da un punto di vista di design, le novità più evidenti sono i colori più accesi di iPhone 16 e l'allineamento in verticale delle fotocamere (mentre su iPhone 15 / 15 Plus i sensori erano posizionati in diagonale).

C'è poi una differenza in termini di pulsanti: su iPhone 16 / 16 Plus è disponibile il tasto Azione (che avevamo già visto su 15 Pro), pulsante programmabile che sostituisce definitivamente lo switch per il silenzioso di iPhone 15. Inoltre, i nuovi iPhone 16 hanno il nuovo pulsante capacitivo Controllo fotocamera, che permette di richiamare la fotocamera, modificare le impostazioni e scattare al volo.