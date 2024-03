Utilizzo ogni giorno da anni, e con estrema soddisfazione, un Mac mini. Lo uso in ufficio, quindi anche per oltre 9 ore al giorno, e non ha mai perso un colpo. Prima è stato il modello base, con M1 ed 8 GB di memoria unificata, e proprio in questi ultimi giorni sono passato ad M2 Pro con 32 GB di memoria, ma solo perché una volta che ti abitui alle caramelle ne vuoi sempre di più. Perché vi sto raccontando tutto questo? Perché tra le offerte di primavera Amazon c'è una ghiottissima promozione su Mac mini con M2, che vi consiglio a occhi chiusi

Al di là dell'hardware in sé, è impossibile non trovarsi a proprio agio con il mini PC di Apple. È piccolo, ha un design molto pulito, che si adatta bene a qualsiasi ambiente e non necessita di particolare spazio sulla scrivania, è silenziosissimo (c'è la ventola, ma non la sentirete mai), e ha un buon numero di porte (variano un minimo in base alla configurazione), tra le quali manca solo un lettore di schede SD.

E sia chiaro che anche il modello M1 con appena 8 GB di memoria unificata mi ha servito egregiamente per anni. Tantissima navigazione, uso della suite Office di Microsoft, Photoshop e anche Premiere. Quest'ultimo ovviamente era quello che lo metteva più in crisi, soprattutto a livello di memoria. Ma il merito di Mac mini è quello di essere molto flessibile. Anche durate il rendering di un video il sistema continuava a essere usabile, il che non si può certo dire di tutti i mini PC (e non solo).

In ogni caso, il modello in offerta adesso su Amazon è quello con M2. C'è anche la variante M2 Pro, ma non è così scontata. Abbiamo poi 8 GB di memoria unificata, che non dovete paragonare alla RAM che trovate nei sistemi x86, che non sono un collo di bottiglia nell'uso degli applicativi più comuni. Possono diventarlo solo con programmi di grafica o che comunque utilizzino in modo massivo la RAM (e no, non parlo di Chrome).

Lo spazio di archiviazione è di 256 GB (c'è anche la variante da 512 GB, ma non è altrettanto conveniente), che per l'uso da ufficio dovrebbero bastare. In ogni caso con i tanti dispositivi di archiviazione in offerta difficilmente può diventare un vero problema.

Insomma, avete presente quando si dice "un'offerta da prendere al volo"? Questa è una di quelle!