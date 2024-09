Possiamo finalmente installare marketplace alternativi anche su iPad: ecco come

Oggi è il giorno di lancio di iOS 18 e iPadOS 18, che saranno disponibili per il download per tutti a partire dalle sette di sera circa. Qualche mese fa abbiamo già raccontato cosa c'è piaciuto (e cosa no) di iOS 18, ma la nuova versione del sistema operativo avrà un impatto maggiore su iPad, dove porterà la possibilità di installare marketplace alternativi.