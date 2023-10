Adesso Siri invia facilmente messaggi su WhatsApp e Telegram: ecco cos'è cambiato

iOS 17 è disponibile ormai da qualche settimana, ma una cosa che non tutti potrebbero aver notato è che con la nuova versione del sistema operativo è molto più semplice inviare messaggi WhatsApp con Siri, ed è anche possibile farlo come scelta predefinita. A proposito di WhatsApp: se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale!

In ogni caso, è bene precisare che anche con le precedenti versioni software era possibile chiedere a Siri di mandare un WhatsApp, ma era necessario impostare la richiesta in modo meccanico, chiedendo per prima cosa all'assistente vocale di inviare un messaggio WhatsApp: Siri chiedeva quindi di indicare il destinatario, poi richiedeva il contenuto del messaggio e infine una conferma.

Insomma, era possibile fare tutto con la voce, ma l'operazione era decisamente macchinosa. Al contrario, con iOS 17 è possibile impostare WhatsApp come app per l'invio dei messaggi tramite Siri. Ma le possibilità non si fermano qui: oltre WhatsApp, è possibile inviare messaggi anche con Telegram e altre app di messaggistica.

Dicendo a Siri qualcosa come: Hey Siri, invia un messaggio a Nicola, Ciao come stai?, prima dell'invio apparirà un popup, da cui è possibile modificare il destinatario, il contenuto del messaggio e l'app utilizzata.