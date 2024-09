Non solo iPhone 16: cosa aspettarsi dall'evento Apple di oggi

Mancano poche ore all'evento Apple Glowtime, in cui verrà svelata la nuova famiglia di iPhone 16 : basandoci sui rumor trapelati finora, sappiamo già quasi tutto sui nuovi smartphone della mela, ma ci sono ottime ragioni per seguire comunque la presentazione , che si terrà alle 19:00 (ore italiane).

I nuovi iPhone 16 avranno un tasto dedicato allo scatto

Inoltre, pare sarà anche touch: scorrendo il dito sopra si potrà regolare lo zoom o passare da foto a video. Inoltre, a proposito di tasti, arriverà anche su iPhone 16 e iPhone 16 Plus il tasto Azione, già visto sugli iPhone 15 Pro, che sostituisce lo slider per il silenzioso.

Per quel che riguarda le novità esclusive dei modelli Pro , invece, ci si aspetta display leggermente più grandi che in passato, grazie a una riduzione delle cornici.

Apple Watch Series 10 in arrivo. Anche Ultra e SE 3?

Secondo i rumor , il nuovo smartwatch economico della mela potrebbe avere una cassa in plastica , invece che alluminio: sarebbe una scelta curiosa (Apple non usa scocche in plastica da molti anni per i suoi dispositivi), ma che potrebbe ridurre i costi dell'orologio. Tuttavia, la presenza o meno di Apple Watch SE 3 per l'evento di oggi non è "confermata" e gli ultimi rumor parlavano di ritardi.

Novità anche in termini di monitoraggio della salute: Apple Watch Series 10 dovrebbe infatti includere un sensore ECG più accurato. Si parla inoltre di una maggior precisione nella misurazione del battito e della rilevazione delle apnee notturne , una delle novità più attese per la nuova generazione.

I due modelli della Serie 10 dovrebbero essere più grandi che in passato : in particolare, la versione più piccola passerà da 41 mm a 45 mm, mentre la più grande salterà da 45 mm a 49 mm. Le dimensioni maggiori della cassa saranno però accompagnati da un design nel complesso più sottile .

AirPods 4 e AirPods Max

Oltre gli auricolari, Apple potrebbe presentare anche un nuovo modello di AirPods Max: ci si aspettano novità in termini di qualità audio, nuovi colori e la porta USB-C per la ricarica.

In entrambi i casi, si tratterà di cuffiette senza gommino , con uno stelo più corto e più comode da indossare. Il modello di fascia alta avrà per la prima volta anche un sistema di cancellazione del rumore, finora riservato agli AirPods Pro: trattandosi di auricolari senza gommino non ci si aspettano miracoli dall'ANC, ma sarà comunque interessante vedere cosa ci riserva Apple. Infine, come i più recenti AirPods Pro, il case di ricarica supporterà l'integrazione nell'ecosistema Dov'è e avrà porta USB-C

Novità anche per le cuffiette di Apple, con il modello base (non Pro) che potrebbe "sdoppiarsi" in due : il modello più economico sostituirebbe i vecchi AirPods 2, ancora in vendita sul sito ufficiale, mentre la variante più costosa rimpiazzerebbe i precedenti AirPods 3.

Un po' di software

L'incertezza più grande riguardo l'evento di oggi riguarda le novità software e, in particolare Apple Intelligence. L'intelligenza artificiale della mela è in ritardo rispetto alla controparte di Google (e non solo) e, soprattutto, non è ancora disponibile in Europa e in Cina.

È improbabile che oggi vengano annunciate novità in tal senso, ma non è completamente da escludere: le ultime beta di iOS 18 avevano minori restrizioni su Apple Intelligence, ma ancora non si sono viste altre funzioni annunciate, come l'integrazione con ChatGPT e la generazione di immagini tramite Playground e Genmoji.

Se volete saperne di più su Apple Intelligence e iOS 18