Al WWDC 2024 abbiamo assistito a un assaggio di futuro: non sono mancate le novità significative relative a iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e tutto il resto, ma la grande rivoluzione è sicuramente la Apple Intelligence. In questi ultimi giorni sono state mosse critiche verso Apple, tacciata di essere in ritardo sull'intelligenza artificiale: personalmente non sono affatto d'accordo, perché anche se è vero che le funzioni basate su IA non sono nulla che non si fosse già visto nell'ultimo anno, l'approccio di Apple, che punta molto su elaborazione in locale e hardware proprietario, è una vera novità nel settore.

Ma se sull'IA penso che Apple sia decisamente al passo con i tempi, è innegabile che durante la presentazione di lunedì siano state annunciate nuove funzioni che sono ridicolmente in ritardo, di anni.

E cara Apple, io ti voglio bene, ma certe cose non andrebbero nemmeno presentate da un palco, andrebbero introdotte in silenzio con un po' di vergogna, col colpevole silenzio dell'alunno che sa di essere in ritardo sulla consegna dell'esame.

E quindi, di seguito un elenco di funzioni presentate al WWDC che abbiamo già visto anni fa sui dispositivi della concorrenza.