Manca poco al nuovo CarPlay: ecco aspettarci

Lanciato nel 2013 insieme a iOS 7 e presentato come iOS in the Car, CarPlay è piuttosto evoluto in questi ultimi anni, ma dopo l'aggiornamento ricevuto nel 2019 con iOS 13 l'interfaccia non è molto cambiata, e ora che Google ha introdotto grandi novità in Android Auto e Android Automotive , la sfida tra i due sistemi operativi per dispositivi mobili si sta spostando sempre più sulle quattro ruote .

Se seguite con attenzione le notizie sul mondo Apple, sicuramente saprete che una delle novità previste per questo autunno è una versione aggiornata di CarPlay , l'interfaccia per veicoli della mela alternativa ad Android Auto (ecco le migliori app per CarPlay ).

Al WWDC di quest'anno, però, Apple ha annunciato che sarebbe arrivato un nuovo CarPlay, con un'interfaccia completamente ridisegnata e in grado di adattarsi agli schermi sempre più grandi e numerosi delle auto moderne. Non solo, ma offrirà anche un'integrazione più profonda con l'auto, tanto da non offrire solo un'interfaccia per le app sul telefono, ma in grado di gestire tutte le funzioni del veicolo, e per questo il nuovo sistema non sarà disponibile per tutti ma solo per le vetture in grado di supportarlo.

Dal punto di vista del design, le immagini presentate da Apple mostrano un sistema in grado di prendere il controllo di tutto il sistema del veicolo, dallo schermo secondario al cruscotto. I mockup riprendono veicoli diversi, da modelli simili Mercedes-Benz EQS a Ford Mustang Mach-E, con widget e schede in grado di adattarsi alla diversa disposizione e forma degli schermi, e in grado di offrire diversi collegamenti a Meteo, HomeKit e altro. Tenete presente che il design finale potrebbe cambiare rispetto a queste immagini.