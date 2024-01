Un power bank con MagSafe e stand è perfetto per i viaggi!

Da quando esiste la ricarica wireless tutti sanno quanto è comodo ricaricare il proprio smartphone senza dover connettere un cavo (e se non sapete quale scegliere, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori caricabatterie wireless). E da quando Apple ha lanciato il connettore MagSafe, tutti coloro che lo hanno provato conoscono la comodità degli accessori che si agganciano magneticamente al proprio dispositivo. Non c'è quindi bisogno di dilungarsi troppo sul perché i power bank con MagSafe e ricarica wireless sono comodissimi da portarsi dietro: non dovete neanche ricordarvi di portare il cavetto e non c'è niente che vi resta "appeso" al telefono.

Il battery pack di Apple, oltre a essere spesso non disponibile, è come di consueto estremamente costoso: il prezzo è infatti di 119€. Ma per fortuna esistono delle alternative: qualche anno fa abbiamo parlato del power bank magnetico fatto da Anker, mentre stavolta abbiamo provato un power bank con MagSafe di Baseus, che include anche un comodo stand.

Questo power bank è molto solido e ben costruito, con un piacevole rivestimento morbido in gomma sul lato che si appoggia allo smartphone, per evitare di graffiarlo. Molto apprezzata anche la trama in similpelle sullo stand, che gli dà un tocco in più. Leggermente più grande e pesante del battery pack ufficiale di Apple (10,6 x 6,8 x 1,8 cm, per un peso di 161 grammi), è comunque abbastanza compatto da poterlo tenere collegato all'iPhone, mettendo entrambi in una tasca del giubbotto. La cosa più importante da segnalare è che si tratta di un dispositivo compatibile MagSafe, e non certificato: questo vuol dire che la ricarica senza fili si ferma a 7,5W (e non arriva fino a 15W come per i caricabatterie certificati da Apple). Per avere una ricarica più veloce è comunque possibile utilizzarlo anche come un power bank standard, con la porta USB-C (in quel caso, si arriva fino a 20W).