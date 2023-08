Come usare i promemoria di iOS spiegato bene

Su tutti gli iPhone c'è un'app di sistema che amo e che la maggior parte degli utenti non sfrutta a dovere: parlo di Promemoria, uno strumento utilissimo, con tante chicche semi-nascoste, e che Apple continua ad aggiornare a ogni release (su iOS 17 ci sono altre belle novità, che vi racconterò a tempo debito). In questo articolo voglio quindi raccontarvi come utilizzare Promemoria da veri Pro, per sostituire le app di terze parti che potreste aver installato e per aiutarvi a mantenere ordine nella vita lavorativa e personale. Di seguito troverete un po' di consigli sparsi: vi suggerirò funzioni che potreste non conoscere, ma vi darò anche consigli su come usare al meglio l'app, che potreste trovare più o meno scontati. L'indice qui sotto vi aiuterà a orientarvi tra i suggerimenti. Pronti, via!

Indice

To-do, Promemoria ed Elenchi

Anche se l'app si chiama genericamente Promemoria, col tempo ho trovato utile fare una distinzione concettuale tra la tipologia di elementi che ci inserisco, che penso possa essere utile a tutti per organizzare mentalmente le liste e le cartelle. Personalmente, uso quest'app per: To-do : ossia genericamente le cose da fare , ad esempio le attività da svolgere a lavoro, ma anche tutto quel che voglio fare appena ho un attimo libero (ad esempio pagare le bollette). Possono o meno avere una scadenza : generalmente, li aggiungo agli elenchi senza un riferimento temporale e, quando me li ritrovo davanti, gli assegno una giornata in cui farlo (specialmente per le attività lavorative).

: ossia , ad esempio le attività da svolgere a lavoro, ma anche tutto quel che voglio fare appena ho un attimo libero (ad esempio pagare le bollette). : generalmente, li aggiungo agli elenchi senza un riferimento temporale e, quando me li ritrovo davanti, gli assegno una giornata in cui farlo (specialmente per le attività lavorative). Promemoria : ossia le cose che devo fare in uno specifico momento. Sono tutte attività che hanno una precisa locazione temporale , già dal momento in cui le aggiungo: ad esempio Dare la medicina al cane (ogni mattina alle 8:30 per due settimane), Richiamare un amico (stasera alle 19:30) e così via. Ovviamente capita che anche queste attività vengano posticipate (scusate amici che non ho richiamato), ma il fatto che abbiano da subito una scadenza le rende sempre attività impellenti.

: ossia le cose che devo fare in uno specifico momento. Sono tutte attività che hanno una , già dal momento in cui le aggiungo: ad esempio Dare la medicina al cane (ogni mattina alle 8:30 per due settimane), Richiamare un amico (stasera alle 19:30) e così via. Ovviamente capita che anche queste attività vengano posticipate (scusate amici che non ho richiamato), ma il fatto che abbiano da subito una scadenza le rende sempre attività impellenti. Elenchi: ossia tutto quel che voglio ricordare e avere a portata di mano, ad esempio la lista della spesa, le cose da mettere nello zaino prima di una vacanza, ma anche i film, i libri o i videogiochi che mi vengono consigliati e voglio appuntarmi. So che qualcuno storcerà il naso, perché per gli elenchi simili forse l'app Note sarebbe più indicata, ma ci sono due motivi per cui io li segno su Promemoria: la facilità con cui si possono aggiungere elementi a una specifica lista tramite Siri (senza aprire l'app, cosa non possibile con Note) e la possibilità di mostrare uno specifico elenco con un widget da lasciare in bella vista in Home, utilissimo quando sono al supermercato o da tenere sempre sott'occhio il giorno prima della partenza, per assicurarmi di aver preso tutto. Specifico che queste sono solo delle categorie concettuali, che non devono necessariamente avere una corrispondenza con cartelle o altro.

Cartelle ed elenchi

L'app Promemoria funziona meglio se la organizzate bene: non abbiate paura a creare una cartella o un nuovo elenco ogni volta che ne sentite il bisogno, anche per qualcosa di temporaneo. Ad esempio, se state organizzando una cena a casa e volete appuntarvi di: comprare una bottiglia di vino

pulire il bagno

inviare l'indirizzo di casa a un amico

chiedere ad amico X se può passare a prendere amico Y create una elenco Cena a casa e metteteci dentro tutto. Anche se alcuni elementi potrebbero sembrare più pertinenti in altri elenchi (ad esempio la bottiglia di vino, che potrebbe andare nella lista della spesa), se si tratta di task specificatamente collegate a un evento, può essere utile averle tutte sott'occhio insieme, anche e soprattutto per la possibilità di aggiungere un widget in Home, da cui spuntare un elemento non appena viene completato. Questo genere di organizzazione alla buona va benissimo per un elenco "usa e getta", ma se volete un sistema più strutturato dovete affidarvi agli elenchi smart (vedi punto successivo). Le Cartelle, invece, sono perfette per avere sott'occhio in un colpo solo tutte le attività relative a un raggruppamento, suddivise per elenchi: ad esempio, tutte le attività domestiche o tutti i task lavorativi.

Elenchi smart e Tag

Gli elenchi smart sono uno degli strumenti più potenti inclusi nell'app Promemoria: si tratta di elenchi che vengono popolati automaticamente in base a dei filtri. Ad esempio, il mio elenco To-Do lavoro, racchiude tutti gli elementi dalla lista Lavoro che hanno come data Oggi (e quelli che sono già scaduti): in questo modo, il widget che visualizzo sulla Home, mi mostra automaticamente i task della mia giornata lavorativa. Potete impostare dei filtri basati su: Data

Elenchi

Tag

Ora

Posizione

Contrassegno

Priorità Inoltre, potete selezionare se includere i promemoria che corrispondono a tutti i filtri selezionati (come nel mio caso, elenco Lavoro e data odierna) o uno qualsiasi dei filtri scelti. Ad esempio, nel mio elenco smart Importante, includo tutti i promemoria che hanno un contrassegno e/o hanno priorità Alta. Un buon alleato degli elenchi smart sono i Tag: potete utilizzarli per raggruppare automaticamente le attività, ad esempio quelle di lavoro. Una volta creato un tag, potete vedere tutte le attività collegate cliccando sul Tag stesso (in fondo) o, se vi fa comodo, creando un elenco smart che contiene tutti gli elementi con quel tag.

Promemoria condivisi

Se vivete con un'altra persona che utilizza iPhone, i promemoria condivisi sono il modo migliore per organizzare la spesa, le pulizie, le bollette e così vai. Una volta creato un promemoria, per condividerlo con qualcun altro vi basterà cliccare l'icona di condivisione in alto a destra e selezionare la persona che volete invitare: quando un promemoria è condiviso, tutti i partecipanti possono aggiungere elementi o segnare un task come completato.

Tutti i promemoria relativi alla gestione della casa sono condivisi con la mia compagna (Dubbio è il nome del nostro cane, I want to break free è l'elenco delle faccende domestiche)

Integrazione con le app

L'app Promemoria è integrata con le altre app di Apple (come Note, Mail, Mappe etc): da queste app, quando condividete qualcosa in Promemoria, viene creato un promemoria che ha un collegamento diretto con l'elemento da cui è stato generato. Ad esempio, se volete creare un promemoria relativo a una mail ricevuta, vi basterà selezionare del testo, scegliere Condividi e selezionare l'app Promemoria. L'elemento così creato avrà una piccola icona al lato che, se cliccata, vi rimanderà esattamente alla mail collegata. Lo stesso succede con tutte le altre app native di iOS.

Questo è un elemento aggiunto partendo da una mail: cliccando sull'icona, si apre direttamente la mail associata

Un widget per ogni Full Immersion

Circa un anno fa, in questo video avevo raccontato come le Full Immersion hanno moltiplicato il mio iPhone: io uso moltissimo le Full Immersion e adoro come selezionare un profilo modifichi di conseguenza la mia schermata Home. Per questo motivo, il consiglio che vi do è di impostare un widget di Promemoria diverso a seconda della Full Immersion attiva. Ad esempio, quando sono nel profilo Lavoro, in homepage ho in bella vista il mio elenco smart To-Do lavoro, quando attivo il profilo Personale (ossia quello che uso quando voglio staccare da tutto) ho in rotazione i widget con i film, le serie e i videogiochi consigliati, mentre quando disattivo completamente le modalità Full Immersion, ho sulla home i To-Do personali.

Siri