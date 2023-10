Il Super Shortcut che non può mancare su iPhone 15 Pro (e non solo)

Una delle più importanti novità di iPhone 15 Pro è il nuovo tasto Azione (Action Button), che prende il posto dello swtich per il silenzioso: si tratta di un pulsante programmabile, che è possibile utilizzare per varie funzioni (Silenzioso, imposta Full Immersion, Fotocamera, Torcia, Memo vocale, Lente, Comandi rapidi o funzioni di accessibilità). Ma chiunque abbia mai utilizzato i Comandi rapidi (qui ne avevo condivisi un po' che uso davvero), avrà subito intuito le potenzialità di associare uno shortcut multifunzione al tasto azione. In altre parole, grazie ai Comandi rapidi, con il tasto azione è possibile mostrare un ricco menu di azioni, scegliendo ogni volta quella più adatta. Ma anche chi non ha iPhone 15 Pro dovrebbe valutare un'idea simile, associando lo shortcut multifunzione al back tap (ossia all'azione che viene lanciata con due o tre colpetti sul retro del dispositivo). Per prima cosa, quindi, creiamo uno shortcut con un menu a scelta che includa tutte le funzioni che possono tornarci utili: potete partire da questo SuperShortcut che ho realizzato per me (lo potete aggiungere con questo link) e personalizzarlo con tutto quel che vi serve.

Ovviamente, lo shortcut è ampiamente personalizzabile a seconda delle proprie esigenze: ad esempio, su iPhone 15 Pro è sicuramente utile aggiungere un menu per attivare o disattivare la modalità Silenzioso (l'azione non funziona su iPhone precedenti, provvisti di switch fisico), ma è una buona idea aggiungere anche una chiamata rapida verso un numero che chiamate spesso, il lancio di un'app che usate di frequente, perfino l'avvio di un altro comando rapido che vi può tornare utile, o tutto quel che vi passa per la testa. Una volta sistemato lo shortcut per come meglio vi piace, vi basterà assegnarlo al clic del tasto Azione, o in alternativa al back tap su iPhone precedenti.