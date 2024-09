Tutto quello che devi sapere sul tasto fotocamera di iPhone 16

Con l'arrivo della nuova linea di iPhone 16, Apple ha introdotto un'interessante novità: il tasto Camera Control, noto anche come Controllo fotocamera in italiano. Disponibile su tutti i modelli (iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max), questo tasto fotocamera è stato progettato per rendere ancora più semplice lo scatto da iPhone, offrendo un accesso rapido alle impostazioni più comuni e garantendo scatti e riprese sempre pronti. Vediamo nel dettaglio come funziona e come può migliorare l'esperienza fotografica su iPhone.

Che cos'è il Camera Control (Controllo Fotocamera)?

Il nuovo tasto fotocamera si trova sul lato destro degli iPhone 16, un po' sotto il pulsante di accensione, ed è pensato per essere cliccato col dito indice tenendo lo smartphone in orizzontale.

Il Camera Control, o Controllo fotocamera, non è un tasto fisico tradizionale, ma un pulsante con feedback aptico. Questo significa che, quando viene premuto, simula la sensazione di un clic reale grazie alla vibrazione generata dal motore aptico integrato, molto simile ai trackpad dei MacBook. Il tasto permette di accedere rapidamente alla fotocamera senza dover interagire con lo schermo. Il design senza parti mobili rende il tasto più resistente e affidabile nel tempo, mentre il feedback aptico offre un'esperienza tattile precisa.

Come funziona il tasto fotocamera?

Apertura rapida della fotocamera : Con una semplice pressione del tasto, è possibile aprire l'app Fotocamera quando l'iPhone è sbloccato.

: Con una semplice pressione del tasto, è possibile aprire l'app Fotocamera quando l'iPhone è sbloccato. Scattare foto e registrare video : Una volta aperta la fotocamera, una seconda pressione simula il clic per scattare una foto, mentre tenendo premuto il tasto si avvia la registrazione di un video. Il feedback aptico fornisce una conferma tattile durante l'interazione.

: Una volta aperta la fotocamera, una seconda pressione simula il clic per scattare una foto, mentre tenendo premuto il tasto si avvia la registrazione di un video. Il feedback aptico fornisce una conferma tattile durante l'interazione. Regolazioni rapide delle impostazioni: Il Controllo fotocamera permette di gestire impostazioni come esposizione e zoom grazie a un'interfaccia a scorrimento, simile a un quadrante, senza dover navigare manualmente all'interno dell'app Fotocamera. Inoltre, permette di regolare molte altre impostazioni con un'interfaccia dedicata.

Regolazioni rapide tramite Camera Control

Con una doppia pressione leggera del tasto Camera Control, è possibile accedere a una serie di regolazioni della fotocamera. Il menu delle configurazioni si naviga scorrendo con uno swipe sul tasto, selezionando con una pressione leggera.

Le impostazioni che possono essere modificate sono: Esposizione : Regola la luminosità della scena.

: Regola la luminosità della scena. Profondità : Permette di gestire l'effetto sfocatura dello sfondo in modalità Ritratto.

: Permette di gestire l'effetto sfocatura dello sfondo in modalità Ritratto. Zoom : Consente di ingrandire o ridurre l'inquadratura.

: Consente di ingrandire o ridurre l'inquadratura. Stili fotografici : Seleziona tra vari stili fotografici disponibili.

: Seleziona tra vari stili fotografici disponibili. Tono: Modifica la tonalità dell'immagine per renderla più calda o fredda.

Integrazione con app di terze parti e Visual Intelligence

Oltre a gestire l'app Fotocamera nativa, il Camera Control può essere configurato per attivare app fotografiche di terze parti, offrendo maggiore flessibilità. Inoltre, con la funzione Visual Intelligence (che fa parte di Apple Intelligence) sarà possibile ottenere informazioni contestuali sugli oggetti inquadrati. Al momento Apple Intelligence (e di conseguenza Visual Intelligence) non è disponibile in Italia.

Regolare la sensibilità del tasto Camera Control

Se il tasto Controllo fotocamera risulta troppo sensibile o non risponde come desiderato, è possibile regolarne la sensibilità. Ecco come procedere per regolare la sensibilità del tasto: Aprire l'app Impostazioni su iPhone. Toccare Accessibilità. Selezionare Controllo fotocamera. Selezionare il livello di pressione desiderato tra le opzioni disponibili: Più leggera : il tasto risponde a pressioni molto leggere.

: il tasto risponde a pressioni molto leggere. Default : impostazione standard.

: impostazione standard. Più forte: il tasto richiede una pressione più decisa per attivarsi. Nelle impostazioni è possibile testare i vari livelli di sensibilità senza aprire l'app Fotocamera, consentendo di scegliere l'opzione migliore.

Modalità Clean Preview

Il tasto fotocamera porta con sé la modalità Clean Preview, che nasconde tutte le impostazioni e mostra una visione pulita della scena inquadrata, priva di distrazioni. Quando il Camera Control viene premuto leggermente, infatti, tutti i controlli dell'app Fotocamera vengono temporaneamente nascosti, lasciando solo l'immagine sullo schermo. Questo aiuta a comporre le foto senza elementi di distrazione. È comunque possibile disattivare la modalità Clean Preview, in questo modo: Aprire l'app Impostazioni su iPhone. Toccare Fotocamera. Selezionare Controllo fotocamera. Disattivare l'opzione Clean Preview. Questa impostazione può essere riattivata in qualsiasi momento, seguendo lo stesso percorso nelle impostazioni.

Disattivare le regolazioni a pressione leggera

In contesti dinamici, può capitare di attivare accidentalmente le regolazioni del Controllo fotocamera, come lo zoom o l'esposizione. Per evitare attivazioni non volute, è possibile disabilitare le funzioni a pressione leggera, rendendo il tasto un semplice pulsante di scatto. Per disattivare le regolazioni a pressione leggera: Aprire Impostazioni .

. Selezionare Accessibilità .

. Toccare Controllo fotocamera .

. Disattivare l'opzione Mostra regolazioni. Disabilitando questa funzione, il Camera Control agirà esclusivamente come tasto di scatto.

Utilizzi alternativi del Camera Control

Il Camera Control può essere configurato per altri scopi oltre alla fotografia. Ad esempio, può essere utilizzato come scanner di codici QR o come lente d'ingrandimento. Queste funzionalità alternative sono particolarmente utili in contesti professionali o per chi ha esigenze di accessibilità visiva. Per assegnare utilizzi alternativi al tasto fotocamera: Aprire Impostazioni .

. Selezionare Fotocamera .

. Toccare Controllo fotocamera .

. Selezionare l'opzione Scanner codici o Lente d'ingrandimento. In questo modo, il tasto Camera Control avvierà direttamente l'app scelta, sia per la scansione dei codici QR sia per ingrandire testi e immagini.

Disattivare completamente il Controllo fotocamera

Se il Controllo fotocamera non viene utilizzato o viene attivato accidentalmente troppo spesso, è possibile disattivarlo completamente dalle impostazioni. Una volta disabilitato, il tasto non attiverà più la fotocamera o le relative funzioni. Per disattivare completamente il Camera Control: Aprire Impostazioni .

. Selezionare Accessibilità .

. Toccare Controllo fotocamera .

. Disattivare l'opzione Controllo fotocamera. In qualsiasi momento, è possibile riattivare il tasto seguendo gli stessi passaggi e ripristinare le sue funzioni fotografiche.