La grossa differenza rispetto ai test inclusi su altri modelli di auricolari è che quello di Apple è stato approvato dalla FDA (Food and Drugs Administration), che ha riconosciuto agli AirPods Pro 2 la possibilità di essere utilizzati come apparecchi acustici per problemi di udito di entità lieve o moderata.

Il test viene eseguito separatamente per ogni orecchio e ogni suono viene riprodotto a vari livelli di volume, in modo che il sistema possa identificare specificatamente quanto è grave un eventuale perdita di udito.

Si tratta di controllo che viene eseguito con iPhone e AirPods Pro 2: permette di verificare se ci sono perdite dell'udito e, in caso affermativo, genera un'equalizzazione per gli AirPods volta a compensare tali perdite.

In occasione del lancio di AirPods 4 , Apple ha annunciato anche una grossa novità per AirPods Pro 2: la possibilità di eseguire test per l'udito .

In altre parole, con l'ultimo aggiornamento, gli AirPods Pro 2 si trasformano in un dispositivo che, come da certificazione dell'apposito ente americano, può essere utilizzato per compensare i problemi di udito (a patto che non siano gravi). È la prima volta che un prodotto non appositamente creato per utilizzo medico riceve una simile autorizzazione dall'FDA.

Attualmente, il test per l'udito sembra disponibile solo negli USA, ma c'è un modo molto semplice per usarlo anche in Italia.