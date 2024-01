È assurdo che su Mac ci voglia un tool esterno per fare questo

Sono un utente Mac da tanti anni e raramente faccio confronti con Windows: in generale mi trovo benissimo col sistema operativo della mela, ma ci sono due o tre funzioni che trovo incredibile non siano mai state implementate, anche considerando che esistono da decenni su Windows (e quindi non c'è da inventarsi la ruota, c'è solo da copiare).

Una delle funzioni che mi mancano è sicuramente un controllo più capillare del volume: di base, Windows include il Mixer Volume, ossia una piccola utility che permette di regolare il volume delle singole applicazioni che hanno un output audio. Su macOS, invece, non c'è nulla di simile: c'è solo un'unica barra del volume, che influenza tutti i software, senza la possibilità di personalizzare il volume per le singole applicazioni.