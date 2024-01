Sono sicuro che i lettori di vecchia data ricorderanno che, ai tempi della prima PlayStation, nella confezione della console c'era incluso un CD con una tech demo che mostrava un T-Rex in 3D . Non c'era molto che si potesse fare col tirannosauro in questione, che si muoveva in un ambiente completamente nero: si apriva la bocca e ci si girava intorno, non era un gioco ma una demo, che serviva solo a dimostrare ai giocatori l' enorme potenza di PlayStation .

Ma i dinosauri non bastano : perché un dispositivo dall'enorme potenziale diventi un successo commerciale, ci vuole qualcosa di più, ci vogliono le killer app. La PS1 ha avuto videogiochi giganti come Metal Gear Solid, Final Fantasy e Crash Bandicoot: quali saranno i giganti che traineranno le vendite di Vision Pro ? Questo ancora non lo sa nessuno, neanche Apple.

Apple Vision Pro sarà impeccabile e perfetto, ma non basta

Tutto questo renderà spettacolare la visione di film e serie TV, che potranno essere guardate come se ci trovassimo al cinema, con uno schermo virtuale che arriva fino al corrispettivo di 100 pollici. E, ovviamente, durante la visione sarà possibile isolarsi dal mondo esterno, oscurando la vista dell'ambiente circostante, immergendosi in scenari idilliaci.

A questo aggiungiamoci pure tutti i servizi di terze parti per guardare sport e altri contenuti, così come le partnership di Apple – una su tutte, quella con Disney –, che porteranno contenuti spettacolari sul visore della mela.

E ancora, si parla di film in 3D, inclusi alcuni dei più recenti e apprezzati (Avatar: la via dell'acqua, Dune, Spider-Man: Into the Spider-Verse, e The Super Mario Bros Movie), con la garanzia che alcuni servizi di streaming, tra cui Disney+, forniranno la versione 3D con supporto ad audio spaziale in concomitanza col lancio di Vision Pro.

Oltre Disney, Apple non è stata a guardare e si è data da fare con i contenuti. L'azienda della mela ha annunciato oggi che, al debutto del visore, gli utenti potranno guardare anche le produzioni Apple Immersive Video, che saranno inclusi su Apple TV senza spese aggiuntive. Si parla di contenuti 8K con angolo di visione a 180° e audio spaziale, realizzati in modo tale da far immergere l'utente e fargli vivere esperienze uniche (come camminare sospesi a 900 metri d'altezza sopra i fiordi norvegesi).