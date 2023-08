Perché con watchOS 10 il vecchio Apple Watch sembra preistoria

Si avvicina la presentazione di iPhone 15 e il lancio di iOS 17, ma chi ha un Apple Watch ha anche un altro motivo per attendere con trepidazione settembre: watchOS 10. La nuova versione del sistema operativo per gli orologi della mela, presentata al WWDC di giugno, è senza dubbio il più grande cambiamento di sempre nell'esperienza utente con Apple Watch. È importante specificare che non si tratta solo di nuove funzioni implementate, ma di un completo redesign delle interazioni che l'utente ha con l'orologio, a partire dalle azioni associate al tasto e alla rotazione della Corona digitale. Proprio per questo motivo, non è esagerato dire che dopo aver usato per un po' watchOS 10 non si torna indietro, e il vecchio Apple Watch sembra un sistema superato (ok, forse non davvero preistoria, ma insomma, ci siamo capiti). In questo articolo, infatti, non parlerò delle nuove capacità di monitoraggio di ciclismo ed escursionismo, né delle nuove funzioni orientate alla salute mentale dell'app Mindfulness. Dopo aver provato la beta per un po' di settimane, mi interessa invece evidenziare come le scelte di Apple suggeriscano l'intenzione di creare un sistema operativo meno complesso e più immediato, meno orientato al multitasking e all'apertura delle app, e più incline a visualizzare rapidamente le informazioni utili.

Raccolta smart e widget

La più importante novità software di watchOS 10 è sicuramente la Raccolta smart, ossia un elenco di widget intelligenti che vengono mostrati scorrendo verso l'alto con la Corona digitale (o con uno swipe verso l'alto). È possibile impostare fino a 4 widget scelti manualmente, ma nella raccolta ce ne sono spesso di più, perché watchOS mostra tramite widget diverse informazioni contestuali utili: ad esempio, se stiamo ascoltando musica o podcast da iPhone appare il widget della riproduzione multimediale, se abbiamo impostato un timer dall'orologio, appare il widget col tempo rimanente e così via. Ci sono almeno due ragioni per cui la Raccolta smart è una piccola rivoluzione per l'esperienza utente: la prima è che, banalmente, prima non esistevano i widget su Apple Watch. In altre parole, fatta eccezione per le complicazioni del quadrante, non era possibile visualizzare informazioni se non avviando un'app.

Il secondo motivo per cui si tratta di un cambiamento importante è che introduce una nuova interazione nell'esperienza utente di Apple Watch: prima di watchOS 10, infatti, non c'erano azioni associate alla rotazione della corona digitale dalla Home (se non la regolazione del volume, quando c'era qualcosa in riproduzione). Questo la dice lunga su quanto Apple stia puntando su questo nuovo strumento per semplificare l'uso di Apple Watch. Al momento gli unici widget disponibili sono quelli delle app di default, ma con il lancio ufficiale del nuovo sistema operativo arriveranno anche tutti quelle delle app di terze parti e, per la maggior parte dei casi, siamo convinti che gli utenti troveranno le (poche) informazioni che è utile consultare da orologio direttamente dai widget, senza dover quasi mai avviare un'app.

Meno multitasking, più controlli

Un altro cambiamento importante che evidenzia come Apple abbia ripensato l'esperienza utente di Apple Watch sono le interazioni dei pulsanti. Come già accennato prima, in termini di progettazione dell'esperienza, quel che succede al clic di un tasto è fondamentale per definire come l'utente interagirà con il dispositivo. A tal proposito, ecco come sono cambiate le interazioni con corona digitale e tasto di Apple Watch: Tasto laterale: watchOS 9: Clic: multitasking Doppio clic: Apple Pay

watchOS 10: Clic: Centro di controllo Doppio clic: Apple Pay

Corona digitale watchOS 9: Clic: elenco app Doppio clic: switch tra le ultime due app usate Scroll: niente / regolazione volume

watchOS 10: Clic: elenco app Doppio clic: multitasking Scroll: Raccolta smart

Come potete notare, con watchOS 10 il multitasking passa in secondo piano: non solo è meno immediato da avviare (in gergo tecnico di si dice che c'è più frizione, è necessario un doppio clic), ma scompare completamente la funzione di aprire rapidamente le ultime due app utilizzate. Questo ci suggerisce che probabilmente gli utenti non utilizzavano molto quest'ultima funzione (non so voi, ma io prima di scrivere questo articolo non ricordavo neanche che ci fosse) e che, più in generale, Apple sta cercando di spostare il focus, dando meno rilevanza alle applicazioni in sé e più importanza alle informazioni utili che queste contengono. Insomma, meno apertura di app, più widget e interazioni dirette.

Meno Topolino, più Snoopy

Con watchOS 10 arrivano anche due nuove watchface piuttosto particolari, su cui vale la pena spendere qualche parola. La prima è Palette e, come suggerisce il nome, è una watchface interamente basata sui colori: ci sono tantissime tonalità e combinazioni tra cui scegliere, ma la costante sono le quattro sezioni concentriche che cambiano colore seguendo lo spostamento della lancetta dei secondi. Veramente molto bella da vedere, è anche comoda da usare grazie alle quattro complicazioni personalizzabili che si trovano agli angoli. L'altro nuovo quadrante è quello dedicato a Snoopy e Woodstock, che è francamente adorabile. Non ho mai amato granché le watch face Disney con Topolino/Minni o i personaggi di Toy Story, ma Snoopy e Woodsock sono rimasti con me sull'orologio per un po' di giorni in vacanza, strappandomi spesso un sorriso.