Abbiamo comprato 100 euro di prodotti Amazon Basics con gli sconti Black Friday: ecco com'è andata

Caricabatterie GaN

I caricabatterie moderni devono essere GaN, anche se questo è un po' meno compatto di come ce lo saremmo aspettato. In compenso è potente: 60 Watt massimi sulla porta USB-C, che scendono a 45 Watt se state usando anche la USB-A da 18 Watt, per un totale di 63 Watt complessivi. Mentre tenete alimentato il PC con la USB-C potete ricaricare telefono, smartwatch o altri accessori con la USB-A; oppure potete ricaricare velocemente il telefono e al contempo l'orologio. Insomma i casi d'uso sono molteplici e la potenza fornita è sufficiente per la maggior parte dei dispositivi in commercio. Il prezzo al quale l'abbiamo acquistato è buono, ma non stracciato. Se scendesse intorno ai 20€ sarebbe un best buy, e sia chiaro che in confezione non c'è alcun cavo.

Set di punte da cacciavite di precisione

Non si sa mai quando può servire un cacciavite, e soprattutto non si sa mai quale cacciavite può servire: con questo set siete sicuri di avere sempre la risposta pronta. Al suo interno ci sono 51 pezzi di punte da cacciavite di precisione: piatte, a stella, torx, ideali per tutti i dispositivi elettronici. Abbiamo dato un po' di avvitate di prova e le punte (in acciaio al cromo vanadio) ci sono sembrate sufficientemente robuste. Il punto più debole è il manico del cacciavite: un po' più di grip non avrebbe guastato, complici anche le dimensioni. D'altro canto proprio la compattezza del set può essere considerato un vantaggio: è tutto ordinato e facilmente trasportabile. Il prezzo a cui l'abbiamo acquistato è di 10,32€, ed è senz'altro un'ottima cifra.

Aspirapolvere a bastone

Partiamo subito con l'articolo più costoso della nostra rassegna: un aspirapolvere a filo con filtro HEPA. Pensate a una sorta di aspirabriciole a cui potete collegarci una staffa e una spazzola per pavimenti. Ecco: non siete troppo lontani dalla realtà, anche perché è Amazon stessa a dirvi che può essere usata in entrambi i modi. Persino il motore di aspirazione e il filtro HEPA a cono sono simili a quelli degli aspirabriciole (è davvero simile a quello di Folletto), con un serbatoio molto semplice che raccoglie tutto quello che aspirate (anche pezzi più "grossi", e un filtro HEPA che assorbe particelle più piccole. L'aspirazione sarebbe anche buona, ma la spazzola da pavimenti fatica un po' a scorrere. Non ci sono rulli morbidi o spazzole anti-groviglio che comunque, in rotazione, danno un po' di propulsione al tutto. Dovete strusciarla sperando che le ruote dietro aiutino un po', e di conseguenza non è assolutamente da usare su pavimenti più delicati come laminati e parquet. Diciamo quindi che il cavo da 6 metri è l'ultimo dei vostri problemi. Mettiamola così: se cercate un aspirapolvere da combattimento per il camper, per l'auto, per una seconda casa o per il campeggio, quello di Amazon Basics potrebbe fare al caso vostro, soprattutto se lo pagate 39,05€ (è già rincarato nel momento in cui stiamo scrivendo). Altrimenti è meglio puntare su altro.

Supporto regolabile per cellulare

Un supporto per smartphone è una cosa che prima o poi torna sempre utile: lo potete usare in ufficio, per avere il telefono sempre davanti a voi in modo che possiate vedere se arrivano notifiche, o anche per sfruttare la modalità standby di iOS 17. I casi d'uso sono insomma molteplici, e il modello che abbiamo scelto è fatto in maniera furba: tiene il telefono rialzato, ha spazio sia per metterlo in verticale che in orizzontale, è regolabile in inclinazione, ed è forato in modo che possano passare facilmente i cavi di alimentazione. Il difetto principale è che non ci sono abbastanza gommini: ne troviamo solo due nella parte inferiore, ma avrebbero fatto comodo anche sul dorso, perché il telefono va a poggiare sul metallo e magari col tempo e con un po' di disattenzione potrebbe subire qualche graffietto. Il prezzo a cui l'abbiamo acquistato è di 12,18€, un po' troppo a nostro giudizio. Per diventare davvero competitivo deve scendere sotto i 10€, cosa che in passato ha fatto più volte.

Trincetto

Detto anche "taglierino" (dai profani), questo utilissimo strumento è declinato da Amazon in modo eccellente. In confezione trovate infatti 5 trincetti, ciascuno con una lama di ricambio inserita al suo interno, e in più ci sono altre 10 lame in una confezione a parte. L'impugnatura è ottima, la lama si blocca da sola in posizione, ed è bella affilata. Un must-have in ogni ufficio. Il prezzo a cui abbiamo acquistato i nostri trincetti è di 11,91€ ed è un ottimo prezzo, considerando la qualità del prodotto e il fatto che ce ne sono ben 5 inclusi.

Haribo Ciucciotti Frizzi