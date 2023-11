Il Black Friday 2023 spiegato bene (perché ce n'è bisogno)

Si parla tantissimo di Black Friday, anche e soprattutto qui su SmartWorld, ma dal singolo giorno di offerte ( come spieghiamo qui ) siamo arrivati ad un evento del Black Friday che è tutt'altro che chiaro. E se non siete appassionati di shopping online o non fate il nostro lavoro capiamo che è davvero dura tenere il passo. È per questo che abbiamo deciso di prendere in prestito da Il Post il format dello "spiegato bene" per spiegare per bene cos'è il Black Friday 2023 , quando inizia, quando finisce, quando conviene comprare e come fare per non perdersi le offerte migliore per voi senza essere sopraffatti dal continuo flusso di offerte.

Quando è il Black Friday 2023

Il Black Friday, inteso come giorno singolo, è venerdì 24 novembre 2023. Sicuramente avrete notato come tutti gli store, fisici e online, ormai propongano il Black Friday in anticipo (e tanti anche in ogni momento dell'anno), ma quest'anno potrebbe esservi sembrato che il Black Friday, anche per la quantità di notizie che si trovano su questo giorno, fosse stato il venerdì precedente, ovvero il 17 novembre.

Questo è successo perché Amazon ha fatto partire le sue offerte proprio venerdì 17, con la promessa di protrarle anche per la settimana successiva. La potenza mediatica di Amazon è tale che per molti si è creata la falsa idea che il Black Friday fosse venerdì 17, ma così non è. Fatto sta che per quanto gli altri store abbiano provato in tutti i modi a imporre il loro Black Friday in date diverse e periodi di lunghezza diversa è innegabile che nel 2023 il Black Friday, inteso come periodo e non come giorno, sia iniziato venerdì 17.

Questo succede anche perché anche i vari store sanno che le persone non hanno sempre il tempo di comprare in un giorno specifico (oltretutto lavorativo). Meglio per tutti allungare il periodo.