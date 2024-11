La migliore alternativa economica al BIMBY è in offerta Black Friday a un prezzo imbattibile

C'è chi ha una vita bella frenetica, e ben poco tempo la sera per cucinare e tirare fuori pentole e padelle. Con un robot in stile Bimby usate un solo contenitore e potete cucinare risotti, paste, spezzatini e tanti altri piatti gustosi.

Questi ultimi permettono di cucinare pietanze complete nell'arco di poco , e soprattutto con processi quasi del tutto automatizzati. E badate bene, non sono prodotti destinati solo a chi non sa cucinare.

Ci sono quelli per frullare, quelli multifunzione utili anche per affettare verdure e simili, e poi ci sono quelli in stile Bimby .

Sì, ma non spendere più di 1.500€

Un Bimby però costa 1.500€ praticamente senza accessori, e non tutti sono disposti a investimenti del genere senza neanche aver mai provato dispositivi del genere.

Tra le alternative super economiche che potreste prendere in considerazione ci sono i robot Mambo di Cecotec.

Iniziamo dal Mambo Touch di cui vi ho parlato non troppo tempo fa.

Per il Black Friday trovate la versione con caraffa antiaderente aggiuntiva scontata a 290€. Il prezzo di listi ammonterebbe a 399€, anche se di recente si trovava intorno ai 360€.

Diciamo che è un investimento molto meno oneroso di quello richiesto per un Bimby. E avete comunque a disposizione uno schermo touch per i comandi, coadiuvato da manopola, applicazione per controllo remoto e tanti accessori. Non solo, potete adattare con facilità anche le ricette per il Bimby.