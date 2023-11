Non ci sono fregature nel Black Friday Amazon: il miglior prezzo è garantito o rimborsato!

Il Black Friday propriamente detto è ormai alle porte, e molti di voi si stanno magari preparando agli acquisti di Natale, tenendo d'occhio l'andamento del prezzo dei prodotti che più vi interessano, quando ecco che si insinua il dubbio: e se dovesse calare ulteriormente? Non temete, ci ha pensato anche Amazon, e per fortuna c'è un minimo di comporto.

Su tutti i prodotti con il badge Offerta Black Friday venduti da Amazon fino al 27 Novembre 2023 (incluso) vi verrà rimborsata la differenza se il prezzo scendesse ulteriormente prima delle 23:59 del 4 dicembre. Per di più il rimborso è automatico, quindi non dovrete fare nulla. Amazon vi invierà solo un'e-mail quando il rimborso sarà stato elaborato, per farvi sapere che i soldi sono in arrivo sul vostro conto / carta / account. Se aveste qualche dubbio, potete consultare la pagina relativa sul sito dell'e-commerce.

Tenete conto poi che di solito, sotto Natale, è difficile che i prezzi scendano troppo (anzi, è più facile che rincarino), quindi potete acquistare con relativa tranquillità.

