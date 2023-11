Chiunque abbia provato la comodità di Android Auto o CarPlay wireless non è più tornato indietro, perché è oggettivamente un bel passo in avanti nell'uso quotidiano dei sistemi di infotainment di Apple e Google. E allora abbiamo pensato di fare una piccola selezione degli accessori di questo tipo che trovate in offerta in occasione del Black Friday 2023: allacciate le cinture, perché ci sono delle vere chicche! Prima di partire in quarta però vi ricordiamo che in questa pagina trovate tante nostre altre selezioni a tema, e se proprio foste "pigri" c'è la TOP 10 che non potete perdervi! BLACK FRIDAY AMAZON

Motorola MA1

Uno dei dongle Android Auto più apprezzati in assoluto. Motorola MA1 è ora al miglior prezzo di sempre, e questo da solo dovrebbe bastare a spingervi all'acquisto. Se volete maggiori informazioni le trovate nella nostra recensione.

AAWireless

AAWireless è la soluzione universale migliore che ci sia. Universale perché supporta sia Android Auto wireless, con il quale "è nato" (il nome la dice lunga), che CarPlay wireless (per ora in beta). Unico "difetto", per così dire, lo trovate solo sul sito ufficiale, dove è in corso un'ottima promo Black Friday che lo sconta ad appena 55,99€. Anche nel suo caso trovate ulteriori dettagli nella nostra recensione.

Gli outsider