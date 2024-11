L'adattatore Android Auto e CarPlay Wireless al prezzo più basso al Black Friday

Il funzionamento è semplicissimo: si collega la chiavetta alla porta USB dell'auto dove collegate solitamente via cavo il vostro smartphone per Android Auto e potrete collegare poi rapidamente senza fili lo smartphone alla vostra auto, mantenendo le funzionalità invariate. Nella confezione c'è anche un adattatore USB-C nel caso la vostra auto avesse questo tipo di connettore.

Fra tutte le offerte Black Friday ( qui la nostra top 10 ) infatti questa è una delle migliori, visto che la mini chiavetta U2A-L9 è al prezzo più basso di sempre. Non solo è stata scontata a 49,99€ dai 69,99€ originali, ma abbiamo anche un coupon da attivare che sconta il prezzo di un altro 10% portandolo a 44,99€ il prezzo di questo gadget.

C'è poi anche la versione per CarPlay Wireless, che funziona esattamente allo stesso modo trasformando CarPlay nella sua versione senza fili, nel caso abbiate un iPhone. In questo caso non c'è un coupon da attivare.