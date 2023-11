Black Friday per podcast e audiolibri: Audible è gratis per 60 giorni

Con il Black Friday torna una delle migliori promozioni per gli amanti di audiolibri e podcast , quella riservata al servizio Audible . Se siete nuovi clienti, potete approfittare della prova gratuita estesa: fino al 30 novembre è possibile attivare un abbonamento di 6 mesi gratis , provando tutte le funzionalità del servizio di proprietà di Amazon. Per maggiori informazioni, cliccate sul pulsante verde a seguire e potrete leggere tutte le informazioni sulla pagina dedicata alla promozione.

Offerta Black Friday Audible

Audible è il servizio in abbonamento di Amazon che vi garantisce l'accesso a migliaia di contenuti divisi tra audiolibri , podcast e serie audio . L'app di Audible è disponibile per dispositivi iOS e Android, e permette anche di scaricare i contenuti in locale in modo da ascoltarli senza limiti anche offline .

Vi ricordiamo che, al termine della prova gratuita per 60 giorni , il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99€ al mese. Ovviamente, se vi interessa solo la prova gratis, potete disattivare l'abbonamento in qualsiasi momento senza costi aggiuntivi.

La promozione è riservata solo ai clienti Audible che non hanno attivato un abbonamento negli ultimi 6 mesi . Per verificare se il vostro account è compatibile con l' offerta Black Friday , è sufficiente andare su questa pagina . In caso di compatibilità, potrete cliccare sul pulsante " Iscriviti " e attivare direttamente l'offerta.

Termini e Condizioni

Offerta valida dal 16/11/2023 fino al 30/11/2023 alle ore 23:59. Offerta riservata ai clienti selezionati in modo casuale che non si sono mai iscritti ad Audible.it o ai vecchi clienti selezionati in modo casuale che non hanno beneficiato del periodo d'uso gratuito di 30 giorni negli ultimi 6 mesi.

Dopo 2 mesi, l'abbonamento ad Audible si rinnova automaticamente al costo di €9,99 al mese fino a cancellazione. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente. L'offerta ha ad oggetto i contenuti e servizi digitali offerti da Audible GmbH ed è soggetta alle Condizioni Generali d'Uso di Audible a https://www.audible.it/legal/conditions-of-use.

Per l'utilizzo è necessario un account cliente Audible.it.

L'abbonamento può essere annullato in qualsiasi momento. L'offerta è riservata ai clienti maggiorenni, non è trasferibile e non è convertibile in denaro. In caso di motivi particolari, come malfunzionamenti tecnici, ci riserviamo il diritto di interrompere l'offerta anticipatamente o modificarla. I dati personali forniti saranno utilizzati solo per dare esecuzione a questa offerta. Si applica l'informativa sulla privacy di Audible.