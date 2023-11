Perché vi consiglio proprio questi 3 auricolari al Cyber Monday

La settimana del Black Friday si sta per concludere col Cyber Monday: se l'avete già fatto, avete ancora qualche ora di tempo per controllare tutte le migliori offerte che abbiamo selezionato per voi (e se volete una scelta ristretta, c'è sempre la nostra selezione delle TOP 10, sempre aggiornata).

In tutti gli articoli che trovate in giro, comunque, ci sarà sempre una lunga selezione di prodotti consigliati, perché gli sconti sono parecchi e non è facile scegliere cosa raccomandare. In questo articolo, però, ho deciso di consigliarvi solo 3 prodotti: tra le altre cose, in redazione io mi occupo di auricolari Bluetooth e voglio quindi proporvi 3 modelli che ho provato con mano e che ritengo delle ottime proposte in rapporto qualità/prezzo.

Sia chiaro, non sono i migliori in assoluto, ma è troppo facile consigliare dei mostri sacri come i classici Sony WF-1000XM5 o AirPods Pro 2: sono modelli eccellenti, lo sanno tutti, lì si va a colpo sicuro.

Però sono anche modelli che costano molto: io preferisco orientarmi su prezzi più bassi, provando a scegliere 3 paia di cuffiette su varie fasce di prezzo, tutte con un eccellente rapporto qualità/prezzo.

