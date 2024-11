Beni alimentari e prodotti per la cura della casa e della persona: il Black Friday non lascia indietro nessuno!

Per quanto la tecnologia ci appassioni e vorremmo comprarci tutto ciò che fa "BIP", anche con gli sconti Black Friday dobbiamo comunque resistere alla tentazione di svaligiare i negozi per pensare alle cose di tutti i giorni, ovvero beni alimentari, cura della casa e della persona. (Anche se c'è chi, tra di noi, ha comprato la smart TV prima ancora di avere le chiavi della casa in cui metterla. Ma questo è un'altra storia - NdR)

Ecco quindi che in questo articolo abbiamo raccolto cibi e prodotti quotidiani, che acquistare in offerta fa sempre piacere, magari in grandi scorte, così da alleggerire la spesa settimanale.

Dall'onnipresente olio d'oliva a dolci e caffè, con prodotti di brand noti come Kimbo e Ferrero, passando per detersivi (Dash, Ace eccetera), pannolini e prodotti per la cura della persona, come deodoranti, shampoo, bagnoschiuma e dentifricio.

Se insomma acquisterete ora qualcosa che non ha il Bluetooth, non saremo noi a giudicarvi.

Anche se tutti sanno che everything is better with Bluetooth.