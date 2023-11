Manca ormai pochissimo all'avvio del Black Friday 2023, che a dispetto del nome non indica più un solo giorno di grandi offerte – nello specifico l'ultimo venerdì di novembre – ma un periodo anche piuttosto lungo, durante il quale tutti gli store online si sfidano a colpi di ribassi. Per ingannare l'attesa del grande evento, oggi ci siamo chiesti quali possano essere i prodotti più attesi per il Black Friday di quest'anno, quelli che tutti vorrebbero vedere in sconto. I dati che sono venuti fuori ci dicono alcune cose molto interessanti: c'è ancora tanta voglia di smartphone e PC! Prima di andare a scoprire maggiori dettagli, vi lasciamo a seguire il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte, dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori sconti su Amazon e dove troverete tutto il meglio del Black Friday.

Quali sono i prodotti più attesi del Black Friday?

La nostra analisi dei prodotti più attesi per il Black Friday si basa su due fonti: da una parte i dati forniti dal report della piattaforma idealo, specializzata in questo tipo d'indagini di mercato; dall'altra i sondaggi realizzati su Facebook e YouTube tra i nostri utenti più affezionati. I numeri concordano e ci dicono che anche quest'anno la tecnologia sarà la regina del Black Friday. Secondo i dati di idealo, i prodotti di elettronica sono tra i più desiderati, con una percentuale del 58% degli intervistati che li dichiara come una priorità. Meno desiderati risultano i prodotti per la categoria giocattoli e gaming, che interessa solo al 24% dei clienti.

Dai nostri sondaggi emerge chiaramente come al primo posto dei desideri ci siano ancora gli smartphone, con una netta preferenza per i modelli economici. D'altronde, sempre secondo i dati di idealo, il budget medio di spesa dei consumatori per il Black Friday sarà di circa 256€, una cifra col quale ci si può portare a casa un buon entry-level avanzato. Tra i modelli più citati ci sono quelli più popolari nel mondo Android: Google Pixel 7, Samsung Galaxy S23, ma anche ASUS Zenfone 10. Siamo però certi che molti clienti aspettano al varco anche qualche sconto niente male per i nuovi iPhone 15 e, perché no, anche per i meno recenti iPhone 14 nelle diverse varianti, che potrebbero subire un taglio di prezzo molto importante.

Altra categoria molto desiderata è quella relativa a PC e informatica, nella quale sono inclusi anche i portatili e gli altri accessori. Probabilmente per qualcuno è arrivato il momento di rinnovare la propria postazione di studio o di lavoro, e quindi spuntano nei commenti ai sondaggi alcuni nomi, come quello dei vendutissimi MacBook e Mac Mini con M2. Sia per questi che per altri prodotti Apple ci potrebbero essere ribassi durante il Black Friday, come già successo negli anni precedenti. Sorprende il risultato degli smartwatch al terzo posto, mentre a seguire troviamo tutte le altre categorie, tutte molto vicine: TV, domotica, videogiochi, fino ad arrivare ai sempre presentissimi set LEGO. Sorprende la presenza in basso alla classifica di prodotti popolarissimi come le cuffie e gli auricolari wireless, che di solito sono sempre tra i più acquistati al Black Friday. Siamo abbastanza sicuri che, malgrado il disinteresse, molti di voi saranno comunque tentati dai prezzi bassissimi che vedremo nelle prossime settimane.

Anche la domotica ricoprirà un ruolo fondamentale tra le offerte Black Friday: come da tradizione ci saranno tanti prodotti Amazon Echo a prezzi molto bassi, e molto probabilmente vedremo anche robot aspirapolvere, scope elettriche e altri elettrodomestici smart. I nomi più citati sono quelli di Dreame, ECOVACS e Philips Hue. Infine, nei commenti ai nostri sondaggi c'è anche chi si allontana dal mondo tech e desidera sconti per i prodotti casalinghi di largo consumo: carta igienica, pastiglie per la lavastoviglie, capsule per il caffè, dolci e caramelle tra i più citati. E se poi non avete nessuna voglia di fare acquisti al Black Friday potete stare tranquilli: ci sono tantissimi utenti che dicono che non compreranno assolutamente nulla, il 9% secondo i dati di idealo.