Al Black Friday passa ad Apple: iPhone, AirPods, Apple Watch e iPad al minor prezzo

Occhio: molti prodotti Apple in sconto non hanno l'etichetta "Black Friday", ma sono comunque in offerta al miglior prezzo di sempre

Siete curiosi da tempo di provare l'ecosistema Apple e stavate aspettando il momento giusto per fare il grande salto? Oppure avete già un iPhone e volete affiancargli AirPods, Apple Watch o iPad? In ogni caso, le offerte del Black Friday 2024 potrebbero fare al caso vostro. La data precisa del Black Friday sarà il 29 novembre 2024, ma quest'anno Amazon ha previsto quasi due settimane di sconti: sono già iniziati e dureranno fino al Cyber Monday, il 2 dicembre. E anche se alcuni prodotti non hanno il "bollino" Black Friday, sono comunque al prezzo più basso di sempre. Abbiamo selezionato per voi iPhone, AirPods, iPad e Apple Watch che costano meno del previsto: se vi interessano i prodotti della mela, date un'occhiata ai box qui sotto.

iPhone in offerta al Black Friday

Per quel che riguarda gli iPhone, su Amazon c'è il prezzo più basso di sempre per diversi modelli: anche se non segnalati dall'etichetta Black Friday, ci sono ottimi sconti su iPhone 13, iPhone 15 e iPhone 16 Pro.

Apple Watch in offerta al Black Friday

Al Black Friday ci sono interessanti modelli di Apple Watch in offerta. Quasi tutte le varianti di Series 9 sono in offerta, ma l'offerta forse più ghiotta è sugli Apple Watch SE 2: anche se non c'è l'etichetta Black Friday, sono al prezzo più basso di sempre.

AirPods in offerta al Black Friday

Ci sono offerte molto ghiotte anche per gli AirPod 4, sia con che senza ANC: parliamo dell'ultimissima versione di cuffiette Apple, disponibili al miglior prezzo di sempre. Inoltre, c'è un ottimo sconto anche sulle cuffie a padiglione AirPods Max.

iPad in offerta al Black Friday

Anche se non sono proprio degli sconti per il Black Friday, da qualche giorno l'iPad di 10a generazione e alcune versioni di iPad Air e iPad Pro sono in offerta al prezzo più basso di sempre.

