Da non perdere: le luci per l'albero di Natale Twinkly scontate al Black Friday

Noi abbiamo recensito alcuni dei loro prodotti e confermiamo ancora una volta la bontà del loro sistema, basato su un software estremamente solido e semplice da configurare. L'effetto finale poi è garantito. Queste luci sono però molto costose e sotto Natale diventa quasi impossibile trovarle. Pertanto se pensavate di acquistarle vi suggeriamo di non farvele sfuggire nelle offerte attuali del Black Friday Amazon.

Le luci smart per gli alberi di Natale ormai sono un trend abbastanza rodato. Se c'è un'azienda che ha fatto scuola è sicuramente l'italiana Twinkly che oggi ha allargato il suo business a più delle soli luci per l'albero di Natale, che però rimangono fra i suoi prodotti principali.

Gli sconti rispetto al prezzo di listino potrebbero non sembrarvi enormi, ma nelle prossime settimane potreste trovare i prezzi superare il prezzo consigliato di listino. Se avevate quindi una mezza idea di acquistarle vi consigliamo di non perdere un secondo in più.

Per altre offerte del Black Friday vi consigliamo di seguirci sul nostro canale Telegram delle offerte, dove pubblichiamo le offerte in tempo reale mano a mano che arrivano.

Le nostre prove di Twinkly: