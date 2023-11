Prima di andare a scoprire maggiori dettagli su questa promozione, vi lasciamo a seguire il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno vi consigliamo in tempo reale i migliori sconto su Amazon e dove troverete tutto il meglio del Black Friday.

Siamo solo a inizio novembre, ma il lunghissimo periodo del Black Friday 2023 è già iniziato! Da oggi sappiamo che anche Amazon Italia farà la sua parte, con ben 10 giorni di offerte Black Friday , per la precisione dal 17 al 27 novembre . Ovviamente anche lo store online non ha resistito alla voglia di anticipare qualche sconto, dunque ci sono già ora alcuni prodotti in offerta Black Friday anticipato !

Tutto sul Black Friday Amazon

Come da tradizione, sia prima che dopo tali date ci saranno tanti sconti speciali da non perdere.

Per prepararvi al meglio al Black Friday Amazon dovete sapere alcune informazioni precise. Prima di tutto, le date: le offerte Black Friday dureranno ufficialmente dal 17 al 27 novembre 2023 , ma non fidatevi troppo di Amazon.

L'hub ufficiale per il Black Friday Amazon si trova a questo indirizzo. Qui potrete esplorare tutti i prodotti in sconto, divisi per categoria, e avere subito un'idea delle migliori promozioni del giorno.

Come sempre, per sfruttare al massimo le offerte dello store (non solo per il Black Friday) vi consigliamo di effettuare l'iscrizione al servizio Amazon Prime: basta un clic su questa pagina.

Grazie al servizio Prime potete avere molti vantaggi esclusivi, a cominciare dalla spedizione gratuita e veloce su tutti gli ordini. Inoltre, è molto probabile che ci saranno anche offerte esclusive per i clienti Prime, dunque senza l'abbonamento non potrete ottenere lo sconto.

Infine, segnaliamo che Amazon ha già attivato il prolungamento del periodo di reso gratuito: per tutti gli acquisti effettuati dal 1 novembre al 31 dicembre 2023 potrete effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.