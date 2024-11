Il Black Friday Amazon stavolta durerà quasi due settimane

Il Black Friday 2024 sarà venerdì 29 novembre, ma come sempre Amazon si è fatta prendere un po' la mano con i periodi di sconti. Da ormai diversi anni, infatti, le offerte del Black Friday Amazon non si limitano più a un solo giorno, o un solo weekend: nel banner si parla di "settimana del Black Friday", ma in realtà le settimane sono quasi 2.

Come non farsi travolgere da 12 giorni di sconti

Lo sappiamo cosa state pensando: quasi due settimane di offerte è troppo, saranno sconti fasulli, eccetera, eccetera.

Il copione è lo stesso ogni anno, ma la verità è che nel mare magnum di "sconti" da pochi centesimi (che non mancano mai), ci saranno anche offerte reali, di quelle concrete, che permettono di risparmiare decine o perfino centinaia di euro su un acquisto. L'importante è essere pronti.

Non è detto che quel che volete sarà in sconto, non è detto che troverete quel che vi serve, ma visto che il Natale si avvicina e i regali ci toccano, fate una bella cosa: salvate questa pagina tra i preferiti, e riapritela periodicamente durante i 12 giorni in questione.

In quella pagina troverete, suddivisi per categoria, tutti i nostri suggerimenti per varie tipologie di prodotto. Come sempre saranno offerte selezionate a mano, spulciando giorno per giorno le centinaia di pagine di Amazon alla ricerca di quella manciata di prodotti che vale davvero la pena comprare. Non per niente, abbiamo spiegato più volte come monitorare i prezzi su Amazon e riconoscere le vere offerte da quelle poco rilevanti.