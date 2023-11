Anche Apple cede al Black Friday: come funziona la promozione su Apple Store

È finalmente arrivato il Black Friday: in questa folle giornata di acquisti e regali di natale, noi abbiamo già selezionato per voi le migliori offerte su Amazon, con una particolare attenzione alla top 10 degli sconti migliori, aggiornata ogni giorno. Ma oltre ad Amazon, tutti i principali negozi online stanno lanciando promozioni e sconti dedicati a questo weekend, e anche Apple ha il suo Black Friday (più o meno).

Come ogni anno, infatti, l'azienda della mela non parla esplicitamente di Black Friday e non propone sconti diretti sui suoi dispositivi, bensì coupon in regalo per acquisti futuri. Chi acquista un prodotto su Apple Store da oggi, 24 novembre, fino al 27 novembre, può ricevere in omaggio un coupon sconto con valore fino a 200€, spendibile su prossimi acquisti sullo Store.

Vale la pena precisare che il valore di questo buono sconto è (molto) variabile: si passa da un omaggio di 25€ per chi compra un iPhone SE o degli AirPods, fino al valore massimo di 200€ per chi compra un MacBook Air 15" con chip M2.

Curiosamente non sono previsti coupon omaggio per chi acquista un iPhone 15, ma se scegliete invece un iPhone 14 riceverete un buono di 75€. Il listino con tutti i valori dei coupon omaggio lo potete trovare a questo indirizzo.

Apple ha sempre adottato questa modalità di promozione per il Black Friday sul suo Store online: non sconti diretti sui prodotti, bensì coupon per acquisti futuri. Se avete intenzione di comprare un iPhone, un iPad o degli AirPods e cercate invece uno sconto immediato al momento dell'acquisto, date un'occhiata al nostro articolo dedicato alle offerte Apple al Black Friday su Amazon. All'interno troverete tutti gli sconti sui prodotti della mela attualmente disponibili, di cui vi riportiamo una piccola selezione anche qui sotto.