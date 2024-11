Black Friday 2024 Dispositivi Amazon: sconti per Fire TV, Echo, Kindle, Blink, Ring, eero

La nuova selezione con il meglio del Black Friday 2024 Dispositivi Amazon. Tantissimi accessori smart con Alexa per sfruttare la domotica e non solo.

Arrivano le nuove offerte del Black Friday 2024 di Amazon Italia e i dispositivi delle serie Fire TV, Echo, Kindle, Blink, Ring, eero sono ovviamente protagonisti! Qualunque sia la vostra necessità specifica, con la promozione Black Friday Dispositivi Amazon troverete l'accessorio giusto per voi. Gli sconti per i dispositivi Amazon sono già attivi sin da ora, sebbene la data precisa del Black Friday sia il 29 novembre 2024. Gli sconti andranno avanti fino al Cyber Monday del 2 dicembre. I prezzi dei prodotti che abbiamo selezionato per voi sono tra i migliori di sempre! Quasi tutti gli accessori di cui parleremo sono prodotti smart con supporto per i comandi vocali di Alexa e gestione domotica. Se non volete perdervi le migliori offerte, il consiglio per voi è di salvare questa pagina tra i preferiti, perché continueremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni, fino alla fine del Black Friday.

Fire TV

Sconti da non perdere per le chiavette HDMI della serie Fire TV Stick e per il potente Fire TV Cube. Se volete aggiungere le funzioni smart al vostro televisore o al vostro monitor, fatevi sotto e prendete quella che vi piace di più.

Echo

Sono tantissimi gli smart speaker e gli smart display della serie Echo, tutti dotati delle funzionalità di Alexa. Attenzione soprattutto ai nuovi accessori come Echo Spot e Echo Hub, arrivati da pochissimo su Amazon.

Kindle

Le nuove versioni di lettori eBook della serie Kindle sono irresistibili con gli sconti Black Friday. Il nuovissimo Kindle base arrivato da un mese sullo store è già disponibile a meno di 100€, mentre il nuovo Kindle Paperwhite Signature Edition è il lettore più consigliato del momento. Se volete anche scrivere, ecco il Kindle Scribe.

Blink

Le telecamere di sicurezza della gamma Blink sono molto convenienti in questi giorni di Black Friday, con sconti che arrivano anche al 60% rispetto al prezzo di listino. Nella lista in basso ci sono prodotti per tutti i gusti, date un'occhiata.

Ring

Ricchissima la collezione di security cam, videocitofoni e altri accessori a marchio Ring. Oltre agli sconti diretti per i dispositivi singoli, ci sono anche tanti bundle e kit con diversi dispositivi inclusi in confezione, anche quelli di altre serie.

eero

Il networking di nuova generazione è sempre più importante in casa, quindi non perdetevi le offerte per i router smart della serie eero. I prezzi sono ottimi per i modelli meno recenti, ma c'è anche il nuovissimo Router Mesh eeero Max 7 con tutte le ultime tecnologie supportate.

Altri Dispositivi Amazon

Infine ecco le migliori offerte Black Friday per gli altri accessori prodotti da Amazon, con dispositivi molto diversi tra loro. Ci sono il controller per il servizio Amazon Luna, ma anche gli auricolari Echo Buds, il piccolo Echo Auto e il dispositivo per il controllo della qualità dell'aria.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.