Black Friday 2024 Dyson: aspirapolvere, phon e ventilatori da non perdere per Natale

Il Black Friday 2024 è un'opportunità imperdibile per chi desidera acquistare prodotti Dyson a prezzi vantaggiosi. Che si tratti di aspirapolvere senza filo, asciugacapelli tecnologicamente avanzati o termoventilatori per tutte le stagioni, nel periodo che ci separa dal giorno effettivo del Venerdì Nero, il 29 novembre 2024, potrete trovare offerte su una gamma di dispositivi di alta qualità per la casa e la cura personale. Con il Natale in arrivo subito dopo, poi, queste promozioni rappresentano un'ottima occasione per fare regali di valore risparmiando. Inoltre, le offerte proseguiranno fino al Cyber Monday, lunedì 2 dicembre, quindi avrete diversi giorni per approfittare dei migliori sconti. Anche se il grande giorno non è ancora arrivato, qui di seguito troverete una selezione dei dispositivi Dyson attualmente in sconto che vale assolutamente prendere in considerazione. Vi consigliamo di salvare questa pagina tra i preferiti e di tornare a controllarla, poiché aggiorneremo costantemente le offerte più interessanti.

Black Friday Dyson Aspirapolvere

Dyson è ovviamente conosciuta al pubblico per i suoi aspirapolvere adatti a tutte le esigenze. Parliamo infatti di modelli per tutti i portafogli, che in media offrono soluzioni senza filo leggere e potenti, con forze aspiranti efficaci per raccogliere polvere e detriti sia dai pavimenti duri, che dai tappeti. La tecnologia senza sacchetto, poi, rende la pulizia più pratica, con un serbatoio facile da svuotare premendo un pulsante, evitando il contatto diretto con la polvere. Il Dyson V8 Origin rimane ancora oggi una delle migliori scope elettriche sotto i 300€, e ci fa piacere segnalarvi una bella offerta già attiva da Unieuro, disponibile a soli 279€ per questo periodo Black Friday 2024.

Black Friday Dyson Phon

Passando ai phon, è difficile pensare a prodotti migliori di quelli di Dyson, quantomeno in questo segmento. L'azienda produce infatti degli asciugacapelli premium che utilizzano delle avanzate tecnologie di controllo intelligente del calore: questa misura la temperatura dell'aria 20 volte al secondo, evitando danni da calore eccessivo e preservando la naturale lucentezza dei capelli. Grazie alla Air Multiplier, l'aria viene amplificata per un flusso uniforme e ad alta velocità, riducendo notevolmente i tempi di asciugatura. Per non parlare poi dei design curatissimi, studiati per garantire equilibrio, con il motore posizionato nell'impugnatura per una presa comoda ed un peso distribuito in modo ergonomico. Molto conveniente il prezzo di Unieuro del Dyson Asciugacapelli Supersonic, che non aspetta il Black Friday 2024 e scende a 399€ in super offerta, contro i 449€ di listino.

Black Friday Dyson Lavapavimenti

Per chi esige una pulizia completa e approfondita, deve necessariamente puntare alle soluzioni ibride. Queste ultime presentano soluzioni all'avanguardia, che combinano l'efficacia di un aspirapolvere potente con la funzione di lavapavimenti. Sono dotate di tecnologia laser per individuare anche le particelle più piccole di polvere sui pavimenti, così da analizzare e vedere dove è necessario intervenire per una pulizia profonda. Grazie al serbatoio per l'acqua e alla spazzola che lava e aspira simultaneamente, si rivelano particolarmente efficaci su superfici dure, come piastrelle e parquet. Hanno anche diversi accessori per la pulizia di vari angoli e superfici, inclusi i tappeti e i punti difficili da raggiungere. A tal proposito vi segnaliamo il Dyson V15s Detect Submarine in ribasso speciale, con il suo prezzo in sconto da Unieuro a 759€, una cifra decisamente più appettibile rispetto all'importo precedente di 909€. Nel caso foste indecisi tra lavapavimenti o scope elettriche, vi consigliamo il nostro speciale.

Black Friday Dyson Termoventilatore

Ultima categoria, ma non per importanza, quella dei termoventilatori. I modelli di Dyson possono essere adoperati sia come fonte di calore per i mesi invernali, che come ventilatore durante l'estate. Grazie alla tecnologia Jet Focus, consentono di scegliere tra flusso d'aria ampio, per un riscaldamento uniforme della stanza, o flusso mirato per un riscaldamento rapido e concentrato su una specifica area. Inoltre, grazie alla tecnologia di controllo intelligente della temperatura, regolano automaticamente il calore per mantenere costante la temperatura desiderata, consumando meno energia. Non possiamo dunque che consigliarvi il Dyson Jet Focus Hot+Cool, già in super offerta da Unieuro a 349€, contro i 429€.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.