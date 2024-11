Black Friday ECOVACS: robot aspirapolvere in sconto ai migliori prezzi

In collaborazione con ECOVACS

Tra i protagonisti assoluti del Black Friday 2024 non può mancare ECOVACS, l'azienda che si è imposta come una delle migliori in assoluto per la produzione di robot aspirapolvere. Le nuove offerte di questo periodo promozionale partono già da oggi 21 novembre 2024 e sono molto accattivanti.

Il Black Friday ECOVACS promette sconti fino al 37%, facendovi risparmiare fino a 500€ sui robot top gamma. Nelle prossime sezioni vedremo quali sono i modelli in promozione, per scoprire insieme quali fanno al meglio per le vostre esigenze di pulizia domestica.