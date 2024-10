Black Friday 2024 Fotocamere: le mirrorless da non perdere per Natale

Il Black Friday 2024 sarà l'occasione perfetta per acquistare una nuova fotocamera mirrorless. Qualunque sia il vostro budget, ci saranno sicuramente sconti molto convenienti per tanti modelli dei migliori marchi, come Canon, Fujifilm, Nikon, Sony e Panasonic. Avere accesso a sconti di questo genere è molto importante anche per risparmiare sui regali di Natale, che quest'anno sarà molto vicino alla data del Black Friday, vale a dire il 29 novembre 2024. E non dimenticate che ci saranno promozioni valide fino al Cyber Monday del 2 dicembre. Sebbene le offerte del Black Friday non siano ancora iniziate, in questo articolo possiamo già darvi alcuni consigli per l'acquisto di una fotocamera. Abbiamo selezionato diversi modelli di mirrorless in sconto in questo momento, così da avere qualche esempio di cosa aspettarsi nei giorni della promozione. Il consiglio per voi è di salvare questa pagina tra i preferiti, perché continueremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni, fino al Black Friday. Inoltre, a seguire trovate un breve elenco con le nostre pagine dedicate alle migliori offerte per fotocamere di ogni genere. Migliori fotocamere

Black Friday Canon

Il catalogo Canon propone una ricca gamma di fotocamere mirrorless con sensori APS-C o Full Frame. Durante il Black Friday vedremo molto probabilmente tanti sconti per entrambe le categorie, dunque bisogna rimanere con le antenne dritte e capire quale sarà la fotocamera più conveniente. Tra gli sconti marchiati Black Friday potrebbe esserci la Canon EOS R6 Mark II, che già in questi giorni è in offerta al miglior prezzo di sempre nella versione kit con l'obiettivo RF 24-105mm F4L IS USM.

Black Friday Nikon

Discorso simile per Nikon, che durante il Black Friday e le altre promozioni di questo genere è solita mettere in sconto alcuni modelli della serie Z. Uno dei maggiori indiziati è sicuramente la Nikon Z6 III, mirrorless Full Frame recentissima e molto ambita. Al momento, la versione in kit con l'obiettivo Nikkor 24-200 f/4-6.3 VR può essere acquistata col 10% di sconto.

Black Friday Sony

Il Black Friday Sony sarà tutto dedicato alle mirrorless della serie Alpha, che nel corso degli ultimi anni hanno saputo guadagnarsi un'ampia fetta di mercato. Ci saranno, però, anche sconti per le fotocamere da vlog della gamma Sony ZV, spesso tra le più convenienti. Il nostro consiglio è di tenere d'occhio la Sony A7 IV, una delle mirrorless ibride più versatili in assoluto. È un modello con sensore Full Frame e tante ottime caratteristiche sia a livello foto che video. In questo momento è già a buon prezzo, con un taglio del 17% rispetto al listino originale nella versione con ottica Sony 28-70 mm F3.5-5.6.

Black Friday Fujifilm

Per il Black Friday di Fujifilm ci aspettiamo di vedere in sconto alcuni dei modelli più recenti della gamma X, come la celebre Fujifilm X-T5 che trovate a buon prezzo dal box in basso. Sarebbe bello vedere in promozione anche le due piccolette Fujifilm X100VI e Fujifilm X-T50, entrambe lanciate sul mercato da pochi mesi. In ogni caso, se volete una buona fotocamera mirrorless con sensore APS-C, dovete sicuramente guardare le offerte Fujifilm.

Black Friday Panasonic

Panasonic è uno dei marchi di fotocamere più peculiari sulla piazza, perché propone fotocamere quasi uniche nel loro genere. Per il prossimo Black Friday ci aspettiamo di vedere in promozione sia i modelli della serie S per la fotografia che quelli della gamma GH per i videomaker. Potrebbe esserci l'ottima Panasonic Lumix GH6, un gioiellino per chi vuole fare video professionali senza spendere troppo. Se poi volete un modello ancora più recente, puntate sulla nuova Lumix GH7, che già in questo momento è a buon prezzo.

