Black Friday 2024 Friggitrici ad Aria: le migliori da comprare in sconto e le promo già attive

E quindi vi siete finalmente decisi a comprare una friggitrice ad aria! Il Black Friday, che da una semplice giornata di sconti è diventato un intere mese di offerte e promozioni, è un'ottima occasione per comprarsi una bella air fryer. Che sia il primo modello in assoluto che acquistate o che sia un dispositivo per sostituire quello che avete attualmente, ce n'è davvero per tutti i gusti. Sono diversi gli store su cui potreste comprarle, ma su Amazon ci sono sconti piuttosto validi, attivi già da ora. E soprattutto c'è un altro fattore che potrebbe convincervi. Il periodo di reso è stato esteso fino al 31 gennaio 2025! Detto questo, vediamo i modelli che dovreste prendere in considerazione, tanti già in sconto. Sono suddivisi per categoria: best buy, quelli compatti, a doppia resistenza o doppio cestello, a fornetto o di design.

Le best buy

Nella nostra selezione delle friggitrici ad aria best buy ricadono tre prodotti. La prima è venduta direttamente sul sito Xiaomi, ed è la nuovissima Smart Air Fryer 5.5L. Il prezzo è una bomba, considerato che ha anche app smart, controllo remoto e vanta ottime performance.

A seguire un modello di Mova, il sotto-brand di Dreame specializzato in prodotti low-cost. Fra la Mova e la Xiaomi preferite la seconda, ma se proprio dovete comprare su Amazon è una buona alternativa. E poi la nostra preferita, anche se decisamente più costosa: la Cosori Turbo Blaze! Qui potete leggere la nostra recensione.

I modelli compatti

Ecco tre modelli compatti con cestelli che si aggirano fra i 3 e i 4,3 litri. C'è anche la nuovissima Braun, a cui potete anche aggiungerci un coupon da 10€. Non ha cose incredibili da sottolineare, è una friggitrice ad aria nella media, se non che appartiene appunto a un brand noto.

A doppia resistenza

Se preferite una cottura ancora più uniforme e rapida (a patto di consumare più corrente), date un'occhiata a questi modelli a doppia resistenza.

Fra questi tre c'è anche un modello firmato Panasonic. Il brand su Amazon ha un paio di modelli davvero carini, con un design curato e funzioni niente male. Date un'occhiata anche a questa:

Doppio cestello

Per le famiglie numerose e per chi vuole cucinare due pietanze contemporaneamente, in modo per esempio da fare secondo e contorno in un colpo solo, ecco alcuni modelli a doppio cestello.

Attenzione però: sono decisamente ingombranti e consumano più dei modelli convenzionali (per ovvie ragioni). Qui potete leggere la nostra recensione della Dual Zone di Cosori.

Nel caso voleste a tutti i costi una air fryer a doppio cestello ma avete problemi di spazio, ci sono quelle verticali, come la Ninja Double Stack XL e altri modelli un po' più economici.

Quelle a fornetto

Se magari non avete il forno in casa e cercate un dispositivo ibrido, che di fatto sia come un piccolo forno ventilato, allora i modelli da tenere in considerazioni sono quelli appunto definiti "fornetti". Occhio però a non prendere quelli solo statici, cercate comunque "friggitrice ad aria fornetto".

Di design

Se cercate qualcosa di particolare e poco monotono per la vostra cucina, ci sono modelli come l'Ariete qui di seguito con un'estetica retro ricercata.

O ancora potreste optare per una elegante Philips bianca (un po' più cara della media) o per questo modello di Kasanova, che riduce al minimo i fronzoli.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.