Black Friday 2024 Videogiochi: PS5, Xbox, Nintendo Switch e tutto il meglio del gaming

Siete appassionati di gaming e volete arricchire la vostra collezione con i titoli più amati o gli accessori indispensabili? Allora non perdetevi le offerte del Black Friday 2024 dedicate ai videogiochi: questa stagione di sconti è l'occasione perfetta per acquistare giochi, console e accessori per tutte le piattaforme a prezzi speciali. La data ufficiale del Black Friday è il 29 novembre 2024, ma già ora iniziano a comparire promozioni anticipate che non vi lasceranno indifferenti, molte delle quali dureranno fino al Cyber Monday, il 2 dicembre. In questi giorni, infatti, troverete offerte imperdibili su titoli per PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, oltre a controller, cuffie, abbonamenti, console portatili e altri accessori per migliorare la vostra esperienza di gioco. Nelle sezioni sottostanti abbiamo selezionato per voi alcune delle migliori offerte del Black Friday, organizzandole in categorie per rendere più semplice la consultazione. Non dimenticate di salvare questa pagina tra i preferiti: continueremo ad aggiornarla nei prossimi giorni per portarvi le offerte più golose del Black Friday.

Black Friday PlayStation

PlayStation ha lanciato un bel po' di offerte sul suo catalogo (qui c'è il nostro speciale sul Black Friday 2024 PlayStation), offrendo tagli di prezzi su giochi e accessori come PS VR2 e il controller DualSense, oltre a presentare prezzi super scontati sulla console, con la Digital, quella senza lettore disco, al miglior prezzo di sempre. Non mancano offerte sui titoli di pregio, come God of War: Ragnarok e The Last of Us Part II Remastered. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra selezione dei migliori giochi per PS5.

Black Friday Xbox

Decisamente meno entusiasmante il Black Friday di Xbox, che si spera possa diventare più ghiotto nel corso dei prossimi giorni. L'unica console che ha subito un piccolo sconto è Xbox Series S, anche se il prezzo non è il più basso di sempre. Leggermente meglio il lato accessori e giochi, quindi almeno da quel punto di vista la situazione è migliore, ma non aspettatevi grandi affari. Se siete alla ricerca di qualche titolo da giocare, consultate la nostra guida ai migliori giochi Xbox.

Black Friday Nintendo Switch

Il discorso relativo a Nintendo è simile a quanto detto su Xbox: le offerte non sono superlative, anzi, ma è anche vero che gli utenti della console ibrida sono abituati a sconti non proprio imperdibili quando si tratta appunto di titoli di prima fascia. Non manca qualche buon affare sui giochi di terze parti, come Sea of Stars e Prince of Persia: The Lost Crown. Per altri titoli da mettere sotto l'albero, spulciate la nostra guida dei migliori giochi Nintendo Switch.

Black Friday Accessori Gaming

In basso trovate un po' di accessori sparsi a tema gaming che vi consigliamo di acquistare. Non tutti sono ai migliori prezzi, come la simpatica lampada con le luci PlayStation, ma potrebbe valere la pena comprarli perché è difficile che calino ulteriormente prima di Natale. Ci sono però dei prezzi ai minimi storici, come le ottime cuffie di Turtle Beach e SteelSeries.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.