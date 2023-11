Anche DAZN entra nel Black Friday: le offerte con Infinity+ e Amazon

La prima è associata a Infinity+ , ovvero acquistando un abbonamento del servizio streaming di Mediaset avrete un mese in regalo del servizio dedicato allo sport, e la seconda riguarda un'offerta ghiottosissima per la Gift Card acquistabile su Amazon. Andiamo a scoprirle.

Nel caso non ve ne siate accorti, la settimana del Black Friday è in pieno svolgimento e anche DAZN vuole entrare nella mischia con due offerte imperdibili (sapete come cambiare abbonamento DAZN ?).

DAZN & Infinity+

Iniziamo con Infinity+, il servizio streaming di Mediaset a pagamento per vedere film, show, programmi, la Champions League e molto altro. In occasione del Black Friday, la piattaforma mette in paio un mese di DAZN con un'offerta unica: attivando il piano annuale a Infinity+ a 69€, riceverete 1 mese gratis per DAZN Standard, che vi permette d vedere tutto il grande calcio: la UEFA Champions League di Infinity+ e la serie A Tim di DAZN.

Per partecipare, basta andare dal 20 al 23 novembre sul sito dedicato all'offerta e cliccare in fondo sul pulsante Attiva ora.

Sottoscrivendo l'abbonamento, riceverete un voucher per un mese gratuito di accesso a DAZN Standard, del valore di 40,99 euro al mese.

Il voucher verrà comunicato via mail entro 4 giorni dalla sottoscrizione a Infinity+ e potrà essere attivato in qualsiasi momento dal ricevimento fino al 31 marzo 2024.

Attenzione però: l'operazione è valida solo in caso di prima attivazione o riattivazione su Infinity+ e il voucher può essere attivato solo da nuovi clienti DAZN o da clienti che hanno un account DAZN non attivo. Alla scadenza del primo mese di abbonamento gratuito a DAZN Standard, il servizio si rinnoverà in automatico a 40,99 euro al mese, fatto salvo il diritto del cliente di disattivare il servizio entro il giorno precedente alla data del primo rinnovo mensile a pagamento, come da regolamento.

Vi ricordiamo che su Infinity+ sono in arrivo una serie di titoli molto popolari come Barbie (dal 1 dicembre), The Flash (dall'8 dicembre), Shark 2: L'abisso (dal 15 dicembre), Blue Beetle (dal 22 dicembre) e The Nun 2 (dal 29 dicembre).

Per ogni dettaglio vi rimandiamo alla pagina dell'iniziativa e al regolamento.