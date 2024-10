Black Friday 2024 Informatica: CPU, GPU, RAM e tutto il meglio per il PC gaming

Volete assemblare un nuovo PC desktop per il gaming o per il lavoro? Volete aggiornare la vostra build con un nuovo componente? Allora state bene attenti alle offerte del Black Friday 2024 per l'informatica, che porterà tanti sconti per tutti i componenti che servono per fare un buon PC. La data precisa del Black Friday è il 29 novembre 2024, ma anche per i giorni precedenti si prevedono promozioni anticipate molto interessanti, molte delle quali dureranno fino al Cyber Monday del 2 dicembre. In questi giorni potrete trovare offerte di ogni genere per processori, schede madri, dissipatori, alimentatori, case, schede video, memorie e altro ancora. Tutto quello che serve per mettere più potenza nel proprio PC o costruirne uno da zero. Dunque, non fatevi trovare impreparati! In questo articolo abbiamo scelto per voi alcuni prodotti da tenere d'occhio, che potrebbero facilmente finire tra gli sconti del Black Friday. Li abbiamo divisi in categorie, per rendere più facile la lettura. Se non volete perdervi le migliori offerte, il consiglio per voi è di salvare questa pagina tra i preferiti, perché continueremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni, fino al Black Friday.

Black Friday GPU

Il mondo delle schede video sarà sconvolto nei prossimi mesi dal lancio di nuovi modelli a marchio NVIDIA e AMD. Per il momento, però, una delle regine del mercato continua ad essere la NVIDIA RTX 4070, come quella che trovate nel box in basso. Insieme alla versione RTX 4070 Super, è certamente la GPU da guardare con più attenzione per le offerte del Black Friday. Se volete sapere quali sono gli altri modelli da considerare per l'acquisto, vi consigliamo di leggere la nostra guida alle migliori schede video del momento.

Black Friday CPU

Il Black Friday delle CPU potrebbe essere più interessante del previsto. Non tanto per i nuovissimi processori appena lanciati, come AMD Ryzen 9 9950X e Intel Core Ultra 7 265K, ma per le vecchie generazioni che potrebbero essere fortemente ribassate. Uno dei chip più interessanti tra quelli in offerta potrebbe essere AMD Ryzen 5 7600X, una soluzione economica e conveniente per avere una buona potenza di calcolo nel proprio PC, sia per la produttività che per il gaming. Se poi ci dovesse essere qualche sconto anche per il Ryzen 7 7800X3D, tutti i gamer andrebbero a nozze.

Black Friday Scheda Madre

L'acquisto di una scheda madre al Black Friday è sempre un'ottima idea, perché in queste occasioni si risparmia davvero molto. I consigli in questo caso dipendono dalle proprie esigenze personali, anche se ci sono componenti che possono essere consigliati ad un pubblico più ampio. Una scheda madre di classe B650 come quella che trovate in basso o come la ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI è una scelta eccellente per sfruttare le capacità dei processori AMD Ryzen 7000/8000/9000 senza spendere troppo. Stesso discorso per le schede Intel, anche se in questo caso dipende tutto dalla generazione del processore che scegliete.

Black Friday RAM

Il Black Friday delle RAM sarà sicuramente molto appetitoso per chi vuole più memoria nel proprio PC. I moduli DDR4 e DDR5 sono sempre tra i componenti più numerosi tra le offerte di Amazon e di tutti gli altri store online. Negli ultimi mesi i prezzi sembrano essersi abbassati molto per le RAM DDR5, dunque potete puntare anche a kit con tanta capacità (32 o 64 GB) senza sforare troppo il budget. I marchi da tenere d'occhio sono Corsair, Crucial, Kingston e Patriot. Magari ci saranno anche le G.Skill che sono sempre tra le migliori sulla piazza.

Black Friday SSD

Anche per gli SSD il Black Friday è un'occasione spettacolare per risparmiare. I modelli NVMe M.2 con supporto PCIe 4.0 saranno proposti a prezzi molto bassi, meno di 80€ per 1 TB. Già adesso ci sono ottimi sconti, come quello per il Kingston che trovate in basso. Con un po' di fortuna troveremo anche qualche SSD PCIe 5.0 di ultima generazione in sconto, anche se i prezzi potrebbero essere comunque alti. Leggete la nostra guida ai migliori SSD da comprare per farvi un'idea.

Black Friday Alimentatore

Prima di parlare di alimentatori al Black Friday, v'invitiamo a leggere la nostra guida su come scegliere un alimentatore per PC fisso. Questo perché l'acquisto di un componente del genere è un investimento nel tempo, molto di più rispetto ad un processore o una scheda video. Per fortuna durante i giorni della promozione ci saranno sicuramente tanti alimentatori tra i quali scegliere. Il nostro consiglio è di puntare su modelli da almeno 850W (meglio ancora 1000W) e con certificazione 80+ Gold o superiore, come quello che proponiamo a seguire.

Black Friday Dissipatore

Non sottovalutate i sistemi di raffreddamento per il vostro PC, perché sono fondamentali per avere alte prestazioni. Durante il Black Friday ci saranno sconti interessanti per dissipatori ad aria, sistemi a liquido AIO e ventole di ogni genere. Se volete spendere poco e avere buone prestazioni, i sistemi a liquido come quello di ARCTIC che vedete in basso sono tra i più consigliati. Hanno grande potenza di raffreddamento, tanti LED RGB personalizzabili e un costo molto accessibile.

Black Friday Case

Ci aspettiamo di vedere tanti case per PC in offerta per il Black Friday 2024, come già successo negli ultimi anni. Tra i protagonisti da non perdere ci dovrebbero essere i modelli più recenti di NZXT, come l'ottimo H5 Flow che è già in sconto in questi giorni. Sarà facile trovare case di alta qualità a meno di 100€, ma dovrete essere veloci, perché le offerte migliori tendono ad esaurirsi in un baleno.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.