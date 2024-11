Black Friday Jackery: gli sconti per non rimanere mai a secco di energia

Abbiamo selezionato per voi le migliori centrali elettriche portatili e i pannelli solari portatili di Jackery, tutti disponibili a prezzi ribassati sullo store online. Vediamo insieme le promozioni da non perdere.

L'energia elettrica arriva ovunque con le nuove offerte del Black Friday Jackery . Le soluzioni di alimentazione portatile dell'azienda sono a prezzi mai così bassi su Amazon Italia. Qualunque sia la vostra esigenza di ricarica, ecco i dispositivi giusti da acquistare in sconto .

Black Friday Jackery

La promozione Black Friday Jackery sarà attiva a partire da oggi 21 novembre 2024 e andrà avanti fino al 2 dicembre 2024, giorno del Cyber Monday.

I modelli in offerta sono tantissimi: ci sono le centrali elettriche portatili da 100W, 300W, 500W, 1.000W e 2.000W, disponibili anche con pannelli solari inclusi in confezione, per ricaricarle con il sole.

Se poi volete espandere il vostro sistema d'erogazione d'energia elettrica, potete acquistare anche a parte i pannelli solari da 100W o 200W.

In questo modo, è possibile creare un sistema che si alimenta con l'energia sola, ricaricando la centrale elettrica, la quale poi fa da elemento di stoccaggio e può rilasciare l'energia quando serve.

Con centrali di questo genere è possibile alimentare e ricaricare tanti dispositivi allo stesso tempo. Avete a disposizione varie porte USB-A e USB-C, ma anche porte AC da 230V e ingressi DC con connettore per auto.

Nella lista in basso trovate tutti i dispositivi Jackery in sconto, con i prezzi indicati e il link diretto per andare sulla relativa pagina di Amazon Italia.