LEGO in Sconto Extra per il Black Friday: il trucco per risparmiare il 25% su Amazon

Sconti eccezionali per tanti set LEGO durante il Black Friday 2024 su Amazon. Da ora e fino al 2 dicembre 2024 sarà possibile sfruttare uno sconto extra del 25% in modo semplice e rapido: basta acquistare i set LEGO selezionati per un totale di almeno 60€. E tra i set compatibili con l'offerta sono moltissimi, ci sono tanti modelli delle serie Harry Potter, Marvel, Icons, Technic, City e altro ancora. Prima di spiegarvi tutti i dettagli della promozione, vi ricordiamo che potete seguirci anche sul nostro canale Telegram delle offerte a questo indirizzo, dove ogni giorno pubblicheremo in tempo reale tutti gli sconti più interessanti del Black Friday. Inoltre, per scoprire tutti gli sconti già attivi su Amazon, basta cliccare sul pulsante che trovate a seguire!

Black Friday LEGO sconto extra 25%

Nella lista in basso trovate alcuni dei set LEGO compatibili con la promozione, come vedete sono tanti e per tutti i gusti. Ci sono sia quelli a prezzi economici, anche meno di 10€, che alcuni set più costosi e complessi, per veri collezionisti LEGO. Per attivare lo sconto extra del 25%, basta inserire nel carrello di Amazon alcuni dei set selezionati, fino a raggiungere una somma di spesa di almeno 60€. Raggiunta questa soglia, il costo di ogni set sarà ribassato in automatico. Il prezzo finale sarà visibile al momento del pagamento.

Facciamo un esempio pratico. Aggiungendo al carrello il LEGO Harry Potter Guferia del Castello di Hogwarts (42,29€) e il LEGO Harry Potter Edvige al Numero 4 di Privet Drive (18,79€), la somma totale dell'ordine sarebbe di 61,08€, quindi sufficiente per attivare lo sconto extra. Come vedete dall'immagine in alto, lo sconto del 25% viene indicato al momento del pagamento, con un totale dell'ordine che viene ribassato a soli 45,81€. Un bel risparmio! Per scoprire tutti i dettagli della promozione e controllare tutti i set LEGO selezionati, basta andare sulla pagina dedicata di Amazon a questo indirizzo. Attenzione, perché la promo vale non solo per i LEGO ma anche per tanti altri giochi e giocattoli.

