Black Friday 2024 LEGO: i migliori set da comprare anche per Natale e tutte le date che dovete segnarvi

In occasioni speciali sta diventando fortunatamente un po' più semplice trovare ottimi affari sui set LEGO. E con l'avvicinarsi del Black Friday 2024, tanti appassionati andranno a caccia delle migliori offerte disponibili sui vari store online. La data precisa del prossimo Black Friday è il 29 novembre 2024. Come oramai abbiamo visto anche negli anni passati però, un po' tutto il mese di novembre vedrà l'alternarsi di sconti e promo di vario genere. E con LEGO la situazione non sarà diversa. Oltre al Black Friday e al Cyber Monday su Amazon, ci saranno anche promo speciali sul negozio online ufficiale, punti Insiders doppi, sconti su set specifici, nuovi regali con gli acquisti e tanto altro. Insomma, non fatevi trovare impreparati, anche in vista dei regali di Natale! Salvate questa pagina nei preferiti, perché continueremo ad aggiornarla con tutte le migliori promozioni fino al Black Friday (e oltre)!

Migliori set da tenere sott'occhio

Quelli che andranno per la maggiore e che saranno sicuramente in sconto in questo periodo? I set della linea Botanical, quindi piante e fiori, in vaso o in stile bouquet.

Un'altra linea di prodotti da tenere sott'occhio è quella LEGO Icons, dedicata ai set da collezione per appassionati LEGO adulti. Il Black Friday sarà l'occasione giusta per accaparrarsi modelli richiestissimi come la Vespa 125, la Polaroid OneStep o la mitica McLaren di Ayrton Senna.

LEGO Technic Black Friday

Un'altra delle linee più vendute per il Black Friday è quella Technic. Da sempre offre un discreto grado di sfida durante la costruzione, una grande varietà di veicoli e prezzi un po' per tutte le tasche. Quali set LEGO Technic saranno in sconto per il Black Friday 2024? Potete aspettarvi per esempio la Mercedes-Benz G 500 PROFESSIONAL Line, la recente McLaren P1, e anche modelli più modesti come LEGO Technic Mercedes-AMG F1 W14 E Performance Pull-Back o la Lamborghini Huracán Tecnica.

Novità in arrivo per il Black Friday

Ogni anno LEGO in occasione del Black Friday lancia una novità di rilievo per fare gola ai suoi fan. Sappiamo già di quale set si tratta, anche se il noto marchio non lo ha ancora annunciato né mostrato ufficialmente. Si tratta di un nuovo modello della linea Icons, pensata quindi per un pubblico adulto e di collezionisti, e rappresenta una celebre nave usata per l'esplorazione dell'Antartide. Per il momento non vi diremo di più, anche se online trovate già diverse informazioni utili. Preparate a sborsare una cifra abbastanza alta, anche se non alta quanto quella prevista per il Giardino Botanico lanciato all'inizio di novembre.

Se non altro insieme al set ci sarà almeno un GWP (regalo con l'acquisto), ovvero un mini-set da abbinare alla nave. Non è da escludersi che ci siano anche altri regali da sbloccare con il superamento di certe soglie di spesa, soglie che di solito sono più basse del prezzo a cui sarà proposta la nuova nave Icons.

Promo per gli utenti Insiders

