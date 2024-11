Black Friday 2024 Monitor: i migliori schermi per PC in offerta, anche per Natale

Ci stiamo sempre più avvicinando al Black Friday 2024, ma come abbiamo avuto modo di sottolineare più volte siamo piuttosto immersi in quello che è un "black month", ovvero un intero mese pieno di offerte da ogni dove. In questo articolo ci concentreremo sui monitor per PC, dividendoli in varie tipologie in base a specifiche esigenze. In questo modo sarà facile per ciascuno andare diretto alla sezione che maggiormente fa al caso suo. Ecco quindi che qui sotto, durante tutto il mese, troverete una serie di monitor in offerta, selezionati a mano da noi a seconda delle offerte del momento. Vi ricordiamo che tutte le altre nostre selezioni sono disponibili a questo indirizzo, dove troverete tanti altri dispositivi scontati.

Monitor generici

Iniziamo con una selezione generica di monitor adatti a ogni esigenza. A questo proposito vi rimandiamo anche alla nostra pagina con i migliori monitor, che ogni mese aggiorniamo in base alle ultime tendenze e disponibilità.

Monitor 4K

Passiamo ora a una fascia superiore, ovvero quella dei soli monitor 4K, adatta a chi voglia una qualità dell'immagine maggiore, anche perché spesso questi display sono accompagnati da altre "comodità" che rendono il loro utilizzo più piacevole sul lungo periodo. La nostra guida all'acquisto con i migliori monitor 4K è comunque sempre pronta ad accontentare i desideri di chi ne cercasse uno, in ogni momento dell'anno.

Monitor gaming

I giocatori hanno bisogno di monitor diversi da quelli degli utenti ordinari, dato che più che la risoluzione contano altri parametri come frequenza di refresh e tempo di risposta. Inoltre i pannelli possono essere anche di tipo diverso da quelli che usereste per applicazioni da ufficio, proprio per venire incontro a queste esigenze. Anche in questo caso abbiamo una pagina dedicata ai migliori monitor gaming, dove potrete trovare tanti modelli diversi, scontati 12 mesi all'anno (non nel senso che sono sempre gli stessi: li cambiamo!).

Monitor Mac

Perché una sezione dedicata specificamente ai monitor per Mac? Perché macOS, purtroppo, ha un modo tutto suo di gestire la risoluzione del pannello, che da una parte è comoda, ma dall'altra, se il monitor non fosse "compatibile", potrebbe dare problemi di scaling. Insomma, Apple è un po' esigente. Nulla di nuovo, no? E allora date un'occhiata alla pagina dei migliori monitor per Mac, e ai prodotti disponibili qui sotto.

Monitor per lavoro

Se abbiamo parlato dei monitor gaming, perché non dedicarsi anche ai migliori monitor per lavorare? Ecco quindi una piccola selezione che amplieremo col tempo, sperando di farvi trovare lo schermo che guarderete per ore e ore ogni giorno. Perché del resto anche l'occhio vuole la sua parte, no?

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.