Black Friday Motorola: che sconti golosi per Moto G32, Moto G84 e Edge 40!

Anche Motorola si unisce al coro del Black Friday lanciando tutta una serie di offerte speciali per i suoi migliori smartphone. Nel corso dell'anno, infatti, la nota azienda di telefonia ha prodotto molti modelli di pregevole fattura, alcuni dei quali possono considerarsi dei campioni nel rapporto qualità-prezzo , fattore che diventa ancora più prezioso grazie ai ribassi di questo "Venerdì Nero". Dunque non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e andiamo a vedere più da vicino le promozioni, ma non prima di avervi avvisato di dare un'occhiata su Amazon , perché in queste ore stanno spuntando delle ottime offerte Motorola anche sul colosso dell'e-commerce .

Motorola Moto G32

Come primo smartphone vi segnaliamo Motorola moto g32 a 149€ da Unieuro (anziché 229,90€), davvero un affare da non lasciarsi sfuggire, in scadenza il 30 novembre 2023. Del resto, si tratta di un telefono studiato per l'intrattenimento grazie alla presenza di un doppio altoparlante stereo e di uno schermo 6,5" a risoluzione Full HD+, con rapporto 20:9 e refresh rate a 90 Hz, perfetto quindi per consumare contenuti in streaming.

Solide anche le prestazioni, considerando la presenza dello Snapdragon 680 a bordo, con al fianco una batteria da 5.000 mAh e supporto alla ricarica TurboPower a 30 W.