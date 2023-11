Il Black Friday di Motorola vi regala gli auricolari e offre sconti fino a 300€

Motorola torna con il suo Black Friday, ma questa volta non si appoggia su negozi esterni, ma celebra il tutto direttamente sul suo store, dove vi attendono tantissimi sconti di ottima qualità. L'azienda, apprezzata per i dispositivi dalle prestazioni notevoli in relazione al loro costo non esoso, si spingerà fino al 27 novembre 2023 con le sue offerte, quindi andiamo subito a vedere quali sono gli sconti più importanti. Se volete invece navigare direttamente sulla pagina dello store, fate clic su questo indirizzo. Occhio perché in queste ore stanno spuntando delle golose offerte Motorola anche su Amazon Italia.