Black Friday 2024 Notebook: i migliori portatili in offerta, perfetti anche per Natale

Tra poco più di 3 settimane sarà Black Friday, ovvero la giornata di sconti "globali" più anticipata dell'anno. Questa volta saremo anche molto vicini a Natale, con il Cyber Monday che cade a dicembre, quindi è un'ottima occasione per fare e farsi dei bei regali. Chi punti quindi all'acquisto di un notebook avrà senz'altro ampia scelta, e questo già da ora, anche senza aspettare il Black Friday, quando le offerte saranno più numerose, ma non necessariamente migliori in tutto. Ecco quindi che in questa pagina, durante tutto il mese, troverete una serie di portatili in offerta, divisi per tipologia e fascia di prezzo. Più ci avvicineremo al Black Friday e più le offerte aumenteranno, così come la nostra selezione, che per ora è solo un assaggio di quello che ci attende. Se stavate insomma cercando una notebook in offerta Black Friday 2024 salvate questa pagina tra i preferiti e tornate a visitarla spesso.

Notebook economici in offerta

Partiamo dalle basi, ovvero dai notebook che costano meno di 500 euro. Abbiamo una pagina intera dedicata ai portatili economici in offerta, che ogni mese aggiorniamo con gli ultimi arrivi, ma logicamente durante questo novembre 2024 ci saranno parecchi rimpasti. Ecco intanto un piccolo assaggio, in attesa di offerte più corpose.

Notebook gaming in offerta

Quando si parla di portatili da gioco bisogna essere disposti a spendere cifre un po' più importanti, ma questo non vuol dire per forza stratosferiche. Nella nostra raccolta dei migliori notebook gaming è possibile infatti trovare dignitosi modelli anche a meno di 1000 euro. Eccone alcuni esempi.

Ultrabook in offerta

È difficile dare oggi una precisa definizione di "ultrabook". Tendenzialmente possiamo definirli come i portatili più leggeri e trasportabili, ma anche (spesso) come i più stilosi, quelli sui quali le aziende investono di più anche in termini di design. Alcuni esempi di ottimi ultrabook, che trovate tutti raccolti nella nostra pagina dedicata, sono l'XPS 13 di Dell o il Galaxy Book 4 di Samsung, ma ce ne sono anche molti altri, e speriamo che il Black Friday sappia regalarci dei begli sconti.

Notebook in offerta

E tutti gli altri notebook in offerta? Li trovate qui ovviamente, oppure ogni mese nella nostra pagina dei migliori notebook. In questo caso c'è solo l'imbarazzo della scelta, e sicuramente via via che ci avvicineremo al Black Friday le offerte non faranno che aumentare.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.