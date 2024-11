Black Friday 2024 PlayStation: PS5 al miglior prezzo di sempre, giochi e accessori

A seguire vi lasciamo la lista delle offerte per PlayStation più ghiotte, ma anche il pulsante per iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte , dove ogni giorno pubblichiamo sconti da non perdere, compresi quelli per PS5.

Sappiamo che siete sommersi da offerte di ogni tipo in questo Black Friday 2024 , ma non temete: siamo qui per semplificarvi la vita con un elenco rapido e diretto delle migliori promozioni dell'ecosistema PlayStation . Ecco tutto quello che c'è da sapere:

Black Friday 2024 PS5

Black Friday 2024 Giochi PS5

La promozione in questione riguarda la console PlayStation 5 in versione Slim, con o senza lettore disco integrato, venduta e spedita direttamente da Amazon e dagli altri store online con un ribasso importante sull'importo di listino.

Lo sconto è fornito direttamente da Sony, dunque è valido su tantissimi store, anche il negozio ufficiale della casa giapponese. Se volete la console di attuale generazione a prezzo speciale, questo è il momento giusto per effettuare l'acquisto, così da metterla già sotto l'albero. Avete tempo solo fino al 2 dicembre 2024 per sfruttare la promo.

Un altro sconto da non sottovalutare è quello per PS VR2. Per dovere di cronaca riportiamo che l'impegno di Sony sul supporto di questa periferica si è nettamente ridotto rispetto alle prospettive iniziali, ma il prezzo di ora lo rende decisamente più goloso: se volete avvicinarvi alla realtà virtuale e provare esperienze VR di un certo valore come Resident Evil 4 e Gran Turismo 7, vale la pena investire quella cifra.

I giochi in sconto disponibili per la console di Sony ovviamente sono tantissimi e ci sono tanti capolavori da non perdere. Se volete saperne di più, potete leggere la nostra selezione dei migliori giochi per PS5. Come anticipato, gli sconti si ramificano PlayStation su tutto il web, dunque se uno sconto è terminato su Amazon Italia, potreste trovarlo altrove.

Vi ricordiamo ancora una volta che, sempre fino al 2 dicembre, potrete accedere ad una serie di sconti direttamente su PS Store per risparmiare sui migliori titoli della console e sull'abbonamento PS Plus, con ribassi fino al 30% sugli abbonamenti da 12 mesi.