Black Friday Roomba: prezzi in sconto per j7 e j9, attenti al nuovo Combo 10 Max

Tornano le offerte per i robot aspirapolvere con il Black Friday Roomba. Alcuni dei prodotti più recenti della gamma iRobot Roomba sono in sconto ai migliori prezzi di sempre sullo store ufficiale dell'azienda. Le soluzioni per la pulizia non si limitano all'aspirazione, ma ci sono anche i prodotti per il lavaggio del pavimento. Vediamo insieme le proposte da non perdere.